„E un mediu plăcut, în care vii cu drag”. În ce afacere a investit Ionuț 10.000 de euro

Tot mai multe „barbershop”-uri au apărut la noi în țară. Numărul lor crește la fel de rapid cum numărul frizeriilor clasice scad. Ionuț este un antreprenor la început de drum, care și-a deschis o astfel de afacere și care vorbește despre beneficiile pe care le are un client dacă alege un barbershop, în detrimentul unei frizerii.

Ionuț a lucrat și el ca angajat într-un salon. Clienții fideli l-au determinat să creadă în propriile puteri și să își dorească propria afacere. Așa se face că azi, Ionuț are propriului salon, în care a investit aproximativ 10.000 de euro.

Care sunt aspectele care fac diferența între o frizerie și un barbershop

„Noi le oferim posibilitatea să îşi facă o programare. E un vibe mult mai bun. Folosim şi produse de top. E un mediu plăcut, în care vii cu drag, să te simţi bine, să îţi găseşti stilul, să îţi faci prieteni. E ca şi cum vii la psiholog. Majoritatea clienţilor mei sunt tineri”, a declarat Ionuţ Popa, frizer, pentru .

Însă, diferența dintre o frizerie simplă, clasică și una modernă este resimțită și de clienți. Printre lucrurile apreciate este și posibilitatea de a-ți face o programare online.

„E o diferenţă mare, e mult confort, frizuri noi, s-a schimbat , nu mai e ca pe vremuri. Nu stau la rând, fac programare online”, a povestit un tânăr.

Mărturiile unui frizer cu zeci de ani experiență. Cine îi calcă acum pragul frizerie

Cu 46 de ani de când practică meseria de frizer, Ioan Hirean, vorbește cu nostalgie și tristețe despre momentele în care îi treceau pragul oameni de renume. Astăzi, la frizeria mică de la parterul unui bloc din Gherla, nu mai vin aceeași oameni și nici în același număr.

„Am făcut practică la locul de muncă şi apoi şcoală, un an de zile, la Ploieşti. Tineretul la noi nu mai vine. Care trec pe stardă. Pensionari…”, a mărturisit Ioan Hirean, frizer, pentru Observator News.

„Furdui a avut spectacol în Cluj, apoi spectacol în Gherla şi sculele de bărbierit le-a uitat în Cluj. Şeful de la Casa de Cultură l-a adus la mine că mă cunoştea”, a mai povestit Ioan Hirean, frizer.

Rareş, fiul său, vrea să îi ducă meseria și mica afacere mai departe. El este de părere că adevarata meserie se fură, nu se învață.

„Am făcut de mic, am tuns, prieteni, vecini şi mi-am spus să fac o şcoală, am fost la Cluj La Spiru Haret şi am făcut 3 ani şcoală”, spune Rareş Hirean, frizer, pentru Observator News.

Diferențele se văd și la prețuri. Dacă la un barbershop preţul unui tuns este de cel puţin 50 lei, la o de cartier, prețul acestui serviciu nu depăşeşte 30 lei.