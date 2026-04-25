B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Evacuări de urgență în Galați după prăbușirea dronei. Autoritățile suspectează o încărcătură explozivă

Selen Osmanoglu
25 apr. 2026, 09:35
Captură video B1 TV
Autoritățile au decis evacuarea locuitorilor dintr-o zonă din municipiul Galați, pe o rază de 200 de metri, după ce o dronă prăbușită ar putea avea o încărcătură explozivă. Măsura este una preventivă și vizează protejarea populației și intervenția în siguranță a echipelor specializate, conform IGSU.

Evacuare pe o rază de 200 de metri

Decizia a fost luată după ce specialiștii ajunși la fața locului au constatat că există suspiciuni privind prezența unei încărcături explozive la drona prăbușită.

Pentru a elimina orice risc, autoritățile au dispus evacuarea temporară a persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de aproximativ 200 de metri.

Măsură preventivă pentru siguranța populației

Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale și ai structurilor de intervenție subliniază că măsura are un caracter strict preventiv.

Evacuarea permite intervenția în condiții de siguranță a echipelor specializate, dar și desfășurarea cercetărilor necesare pentru evaluarea exactă a situației din teren.

Drona va fi distrusă controlat

Autoritățile au anunțat că aparatul de zbor va fi ridicat și transportat într-o zonă sigură, unde va fi distrus în mod controlat, conform procedurilor legale.

Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță, astfel încât să nu existe riscuri pentru populație sau pentru echipele implicate.

Apel la calm și informare din surse oficiale

Oficialii fac apel la cetățeni să rămână calmi, să respecte indicațiile primite și să evite răspândirea informațiilor neconfirmate.

Autoritățile recomandă ca populația să se informeze doar din surse oficiale, până la finalizarea intervenției și clarificarea tuturor aspectelor legate de incident.

Tags:
