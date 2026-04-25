Alertă în Galați: fragmente de dronă au căzut peste o gospodărie. Avioane de luptă au fost ridicate de la sol

Selen Osmanoglu
25 apr. 2026, 08:54
Cuprins
  1. Drone detectate de radar. Avioane de luptă ridicate de la sol
  2. Mesaje RO-Alert pentru populație. Explozii în apropiere de graniță
  3. Fragmente căzute în municipiul Galați
  4. Reacția MApN: „O provocare la adresa securității regionale”

Este alertă în județul Galați, după ce fragmente de dronă militară au căzut sâmbătă dimineață pe teritoriul României, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Bucăți din aparatul de zbor au ajuns peste o gospodărie și au avariat un stâlp de electricitate. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Drone detectate de radar. Avioane de luptă ridicate de la sol

Alarma s-a declanșat în jurul orei 02:00, când radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat drone străine care se apropiau de spațiul aerian al României, conform Știrile ProTv.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice au decolat de la baza Fetești, fiind pregătite să intervină și să neutralizeze eventualele amenințări aeriene.

Mesaje RO-Alert pentru populație. Explozii în apropiere de graniță

Locuitorii din Grindu și Isaccea au primit mesaje RO-Alert prin care au fost avertizați să se adăpostească, în timp ce în localitatea ucraineană Reni au fost raportate mai multe explozii.

În urma acestor atacuri, fragmente de dronă au ajuns și pe teritoriul României. Autoritățile precizează că nu există persoane rănite.

Fragmente căzute în municipiul Galați

Un apel la 112 a fost înregistrat la ora 02:31, când locuitorii din municipiul Galați au semnalat căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

Potrivit unui comunicat al MApN, o anexă gospodărească a fost afectată, precum și un stâlp de electricitate. Pagubele sunt minore, însă fragmente de dronă au fost identificate în mai multe puncte din zonă.

Perimetrul a fost securizat de Poliția Română și militari, iar echipe specializate din IGSU și MAI continuă cercetările la fața locului.

Reacția MApN: „O provocare la adresa securității regionale”

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile Federației Ruse, pe care le consideră o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Reprezentanții instituției subliniază că astfel de incidente arată lipsa de respect față de normele de drept internațional și pun în pericol atât siguranța cetățenilor români, cât și securitatea colectivă a NATO.

România își reafirmă angajamentul față de Alianță și anunță că va continua colaborarea cu partenerii internaționali pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național.

