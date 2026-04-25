Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD. Președintele a numit interimari și convoacă consultări politice

Selen Osmanoglu
25 apr. 2026, 09:00
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Demisiile miniștrilor PSD, oficializate
  2. Președintele: „Îmi voi exercita rolul de mediator”
  3. Consultări cu partidele pro-europene
  4. Mizele discuțiilor: reforme și stabilitate

Președintele Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD, precum și propunerile de miniștri interimari înaintate de premierul Ilie Bolojan. Șeful statului anunță că va continua să joace rolul de mediator și a convocat discuții cu liderii partidelor pro-europene pe teme importante pentru România.

Demisiile miniștrilor PSD, oficializate

Nicușor Dan a anunțat că a semnat demisiile miniștrilor social-democrați, dar și propunerile pentru miniștrii interimari, transmise de Guvern.

Decizia vine într-un context politic tensionat, în care echilibrul guvernamental este pus la încercare, iar soluțiile de interimat sunt necesare pentru asigurarea continuității administrative.

Președintele: „Îmi voi exercita rolul de mediator”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, președintele a subliniat că își va menține rolul constituțional de mediator între instituțiile statului și forțele politice.

„Am semnat aseară demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern. Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”, a transmis Nicușor Dan.

Consultări cu partidele pro-europene

Șeful statului a anunțat că a invitat, luni, liderii celor patru partide politice pro-europene, precum și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, la o rundă de discuții.

Întâlnirea va avea un caracter tehnic și aplicat, urmând să fie abordate programe majore pentru România, precum SAFE și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Mizele discuțiilor: reforme și stabilitate

Consultările anunțate de președinte vin într-un moment în care implementarea proiectelor strategice, finanțate inclusiv din fonduri europene, depinde de stabilitatea politică și de colaborarea între partide.

Discuțiile de luni ar putea reprezenta un prim pas spre deblocarea situației politice și asigurarea continuității în gestionarea marilor programe naționale.

