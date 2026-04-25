O companie aeriană schimbă regulile. Bagajele de cabină nu mai sunt incluse în prețul biletului de bază

Selen Osmanoglu
25 apr. 2026, 09:55
Sursa foto: Freepik.com
Grupul Lufthansa introduce un nou tip de bilet în Europa, „Economy Basic”, care limitează semnificativ bagajele incluse în preț. Măsura marchează o nouă etapă în strategia companiilor aeriene de a segmenta tarifele și de a taxa separat serviciile suplimentare.

Reguli mai stricte pentru bagajele de mână

Potrivit anunțului făcut de companie, pasagerii care aleg noul tarif vor putea transporta gratuit doar un obiect personal de dimensiuni reduse, precum o geantă de laptop sau un rucsac mic, scrie Reuters.

Orice bagaj de cabină mai mare va fi taxat suplimentar, urmând modelul deja aplicat de unele companii aeriene low-cost.

„Cei care doresc să aducă mai multe bagaje pot adăuga flexibil bagaj de cabină sau bagaj de cală ca serviciu suplimentar”, au transmis reprezentanții grupului.

Implementare etapizată în Europa

Tariful „Economy Basic” va fi introdus treptat începând cu 28 aprilie și va putea fi rezervat online din 19 mai, pentru zboruri pe distanțe scurte și medii, în toate companiile din grupul Lufthansa.

Noua opțiune va avea un preț mai mic decât actualul tarif „Economy Light”, care, la rândul său, va fi modificat pentru a include posibilitatea de reprogramare contra cost.

Compania susține că aceste schimbări vor oferi pasagerilor mai multă flexibilitate și opțiuni adaptate nevoilor individuale.

Tendință deja prezentă în SUA

Modelul nu este unul nou la nivel global. În Statele Unite, companii precum United Airlines aplică deja sisteme similare, în care bagajele de cabină sunt taxate separat față de obiectele personale.

Această tendință indică o direcție clară și pentru piața europeană, unde operatorii aerieni încearcă să reducă costurile și să maximizeze veniturile din servicii auxiliare.

Presiuni din cauza costurilor operaționale

Decizia vine într-un context dificil pentru industria aviatică, marcat de creșterea costurilor, în special a combustibilului.

Scumpirile sunt alimentate de tensiunile geopolitice internaționale, inclusiv de conflictul dintre SUA, Israel și Iran, ceea ce determină companiile aeriene să ajusteze tarifele și să reducă beneficiile incluse în prețul biletelor.

De exemplu, American Airlines a majorat recent taxele pentru bagajele de cală și a redus o parte dintre avantajele oferite pasagerilor din clasa economică, semnalând o schimbare generală în industrie.

Citește și...
Evacuări de urgență în Galați după prăbușirea dronei. Autoritățile suspectează o încărcătură explozivă
Eveniment
Evacuări de urgență în Galați după prăbușirea dronei. Autoritățile suspectează o încărcătură explozivă
Alimentarea cu gaze, oprită în Galați după prăbușirea unei drone. Peste 500 de clienți au fost afectați
Eveniment
Alimentarea cu gaze, oprită în Galați după prăbușirea unei drone. Peste 500 de clienți au fost afectați
Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD. Președintele a numit interimari și convoacă consultări politice
Eveniment
Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD. Președintele a numit interimari și convoacă consultări politice
Alertă în Galați: fragmente de dronă au căzut peste o gospodărie. Avioane de luptă au fost ridicate de la sol
Eveniment
Alertă în Galați: fragmente de dronă au căzut peste o gospodărie. Avioane de luptă au fost ridicate de la sol
Cercetătorii au simulat viitorul omenirii. 10 scenarii arată cum ar putea dispărea civilizația
Eveniment
Cercetătorii au simulat viitorul omenirii. 10 scenarii arată cum ar putea dispărea civilizația
A crescut consumul de mezeluri în România. Cât mănâncă, de fapt, românii lunar
Eveniment
A crescut consumul de mezeluri în România. Cât mănâncă, de fapt, românii lunar
O femeie a rămas blocată într-o toaletă din deșert. A fost salvată abia după trei ore
Eveniment
O femeie a rămas blocată într-o toaletă din deșert. A fost salvată abia după trei ore
Pe litoral ar putea apărea zone separate pentru fumători și nefumători. Măsura este doar o recomandare ANPC
Eveniment
Pe litoral ar putea apărea zone separate pentru fumători și nefumători. Măsura este doar o recomandare ANPC
Ce fac oamenii fericiți diferit? 5 obiceiuri care reduc stresul
Eveniment
Ce fac oamenii fericiți diferit? 5 obiceiuri care reduc stresul
Este balsamul de rufe sigur? Ce spun specialiștii despre utilizarea lui frecventă
Eveniment
Este balsamul de rufe sigur? Ce spun specialiștii despre utilizarea lui frecventă
Ultima oră
09:35 - Evacuări de urgență în Galați după prăbușirea dronei. Autoritățile suspectează o încărcătură explozivă
09:23 - Alimentarea cu gaze, oprită în Galați după prăbușirea unei drone. Peste 500 de clienți au fost afectați
09:00 - Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD. Președintele a numit interimari și convoacă consultări politice
08:54 - Alertă în Galați: fragmente de dronă au căzut peste o gospodărie. Avioane de luptă au fost ridicate de la sol
08:26 - Vremea se încălzește ușor în weekend. Soare în aproape toată țara, dar vânt mai puternic în unele regiuni
23:53 - Cercetătorii au simulat viitorul omenirii. 10 scenarii arată cum ar putea dispărea civilizația
23:52 - George Simion continuă să-l insulte pe Nicușor Dan: „La mine la țară i se zice damblagiu. E o problemă serioasă cu el” (VIDEO)
23:27 - Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban, după diagnosticul de cancer: „Doctorii m-au trimis la Dumnezeu și nu înțelegeam de ce”
23:08 - A crescut consumul de mezeluri în România. Cât mănâncă, de fapt, românii lunar
23:00 - Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile