Grupul Lufthansa introduce un nou tip de bilet în Europa, „Economy Basic”, care limitează semnificativ bagajele incluse în preț. Măsura marchează o nouă etapă în strategia companiilor aeriene de a segmenta tarifele și de a taxa separat serviciile suplimentare.

Reguli mai stricte pentru bagajele de mână

Potrivit anunțului făcut de companie, pasagerii care aleg noul tarif vor putea transporta gratuit doar un obiect personal de dimensiuni reduse, precum o geantă de laptop sau un rucsac mic, scrie .

Orice bagaj de cabină mai mare va fi taxat suplimentar, urmând modelul deja aplicat de unele companii aeriene low-cost.

„Cei care doresc să aducă mai multe bagaje pot adăuga flexibil bagaj de cabină sau bagaj de cală ca serviciu suplimentar”, au transmis reprezentanții grupului.

Implementare etapizată în Europa

Tariful „Economy Basic” va fi introdus treptat începând cu 28 aprilie și va putea fi rezervat online din 19 mai, pentru zboruri pe distanțe scurte și medii, în toate companiile din grupul Lufthansa.

Noua opțiune va avea un preț mai mic decât actualul tarif „Economy Light”, care, la rândul său, va fi modificat pentru a include posibilitatea de reprogramare contra cost.

Compania susține că aceste schimbări vor oferi pasagerilor mai multă flexibilitate și opțiuni adaptate nevoilor individuale.

Tendință deja prezentă în SUA

Modelul nu este unul nou la nivel global. În Statele Unite, companii precum United Airlines aplică deja sisteme similare, în care bagajele de cabină sunt taxate separat față de obiectele personale.

Această tendință indică o direcție clară și pentru piața europeană, unde operatorii aerieni încearcă să reducă costurile și să maximizeze veniturile din servicii auxiliare.

Presiuni din cauza costurilor operaționale

Decizia vine într-un context dificil pentru industria aviatică, marcat de creșterea costurilor, în special a combustibilului.

Scumpirile sunt alimentate de tensiunile geopolitice internaționale, inclusiv de conflictul dintre , Israel și Iran, ceea ce determină companiile aeriene să ajusteze tarifele și să reducă beneficiile incluse în prețul biletelor.

De exemplu, American Airlines a majorat recent taxele pentru bagajele de cală și a redus o parte dintre avantajele oferite pasagerilor din clasa economică, semnalând o schimbare generală în industrie.