Cercetătorii au simulat viitorul omenirii. 10 scenarii arată cum ar putea dispărea civilizația

Selen Osmanoglu
24 apr. 2026, 23:53
Cuprins
  1. Cum au încercat cercetătorii să „vadă” viitorul
  2. 10 scenarii pentru următorii 1.000 de ani
  3. Civilizații dispărute, dar detectabile
  4. Ce face diferența între supraviețuire și colaps
  5. Două posibile direcții pentru viitor

O echipă de cercetători a încercat să vadă cum ar putea arăta viitorul umanității în următorii 1.000 de ani. Rezultatele sunt surprinzătoare: de la scenarii optimiste, cu dezvoltare stabilă, până la colapsuri repetate sau chiar dispariția rapidă a civilizației.

Cum au încercat cercetătorii să „vadă” viitorul

Studiul, coordonat de cercetătoarea Celia Blanco, combină mai multe domenii, de la astrofizică și astrobiologie până la științe sociale. Punctul de plecare a fost celebrul Paradox al lui Fermi, care ridică întrebarea: de ce nu vedem alte civilizații avansate într-un univers atât de vast?

Una dintre explicațiile luate în calcul este existența unui „Mare Filtru”, un moment critic în evoluția unei civilizații, pe care puține reușesc să îl depășească, scrie Click.

10 scenarii pentru următorii 1.000 de ani

Cercetătorii au construit zece scenarii diferite, în funcție de mai mulți factori: modul în care sunt gestionate resursele, organizarea politică și riscurile externe. Fiecare scenariu a fost simulat de 200 de ori.

Rezultatele arată că viitorul depinde de interacțiunea dintre:

  • evenimente externe, precum pandemii sau dezastre naturale
  • resursele disponibile
  • modul în care este organizată societatea

În unele cazuri, civilizația rămâne stabilă și continuă să evolueze. În altele, apar colapsuri timpurii sau crize repetate, care pot duce la perioade de „tăcere” tehnologică.

Civilizații dispărute, dar detectabile

Un alt aspect analizat este modul în care o civilizație ar putea fi descoperită chiar și după dispariție. Cercetătorii vorbesc despre „tehnosemnături”, urme chimice lăsate în atmosferă, precum gaze industriale.

Unele dintre aceste urme dispar rapid, dar altele pot rămâne detectabile timp de sute sau chiar mii de ani, ceea ce ar putea ajuta la identificarea unor civilizații „fantomă”.

Ce face diferența între supraviețuire și colaps

Analiza scoate în evidență doi factori esențiali: consumul de resurse și capacitatea de a depăși crizele.

Chiar și în fața unor șocuri majore, o civilizație poate supraviețui dacă are suficiente resurse și cunoștințe pentru a se reconstrui. În schimb, societățile care consumă excesiv devin mult mai vulnerabile.

Două posibile direcții pentru viitor

Studiul conturează două scenarii majore: unul în care civilizațiile sunt fragile și pot colapsa rapid și altul în care, odată ce ating un anumit nivel de dezvoltare, devin mai rezistente și capabile să gestioneze riscurile.

Deși modelul are limitări, concluziile oferă o perspectivă importantă asupra viitorului și asupra deciziilor care pot influența soarta umanității.

