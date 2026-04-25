Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă temporar, sâmbătă dimineață, pe mai multe străzi din municipiul , după ce fragmente dintr-o dronă militară rusească s-au prăbușit peste o gospodărie. Măsura a fost luată preventiv, la solicitarea ISU, și afectează aproximativ 555 de consumatori.

Gazele, oprite preventiv în zona afectată

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat că alimentarea cu gaze a fost întreruptă începând cu ora 07:45, în urma incidentului produs pe strada Sulfinei din Galați, conform Știrile ProTv.

Decizia a fost luată pentru eliminarea oricăror riscuri, după ce fragmentele dronei au căzut în curtea unui imobil. Aproximativ 555 de clienți, atât casnici, cât și non-casnici, sunt afectați de această întrerupere neplanificată.

Zeci de străzi, fără gaz

Printre străzile vizate de măsură se numără Arcașilor, Traian, Salcâmului, Iordan Chimet, Aurel Manolache, dar și alte artere din zonă, precum Sulfinei, Răchitei sau Malul Brateș.

Reluarea alimentării va avea loc doar după ce echipele ISU și specialiștii vor confirma că nu mai există pericole în urma prăbușirii dronei.

Recomandări pentru populație

Reprezentanții companiei le recomandă locuitorilor ca, după reluarea alimentării, să fie atenți la eventuale scăpări de gaze. În cazul în care simt miros specific, oamenii trebuie să aerisească imediat încăperile, să evite folosirea aparatelor electrice și să nu producă scântei.

De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să sune la numerele de urgență puse la dispoziție de operator.

Incidentul, în contextul atacurilor din Ucraina

Situația vine pe fondul atacurilor cu drone lansate de Federația Rusă asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice au fost ridicate de la sol, de la baza Fetești, pentru monitorizarea situației.

Fragmentele de dronă au fost semnalate în zona Bariera Traian din Galați, unde au avariat o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate. Autoritățile precizează că nu au fost înregistrate victime.

Reacția autorităților: „O amenințare la adresa securității”

Ministerul Apărării condamnă ferm aceste acțiuni, pe care le consideră o provocare la adresa securității regionale.

Oficialii subliniază că astfel de incidente pun în pericol siguranța cetățenilor români și securitatea colectivă a NATO, reafirmând angajamentul României de a-și apăra spațiul aerian în colaborare cu aliații.