Florian Bodog: Mama mea a primit decizia de pensie și este cu câțiva lei mai mică decât pensia pe care o are în plată. Tatăl meu se așteaptă să-i crească pensia. Sunt foarte curios să văd cum o să se întâmple acest lucru (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății, actual senator PSD, , a avut o intervenție în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV unde a vorbit despre recalcularea pensiilor.

„Comparăm oameni care au avut aceeași activitate, același stadiu de cotizare”

Bodog a precizat că prin această recalculare s-a dorit eliminarea lor.

„E vorba de faptul că sunt persoane care au prestat aceeași muncă, însă în ani diferiți sau în perioade diferite, cu salarii diferite și care, în momentul de față, au pensii cu diferență de 100% între ei. Și, cu siguranță sunt persoane în această situație și aici vorbim despre eliminarea inechităților.

Părerea mea e că nu apare o inechitate nouă, pur și simplu îi scoatem din zona de a trăi la limita subzistenței.

Pur simplu, dacă avem un profesor care a lucrat în perioada în care salariul îi era jumătate față de un profesor care s-a pensionat cu salariul dublu, ei au fost amândoi profesori, au avut aceeași perioadă de de cotizare, într-adevăr, suma cotizată sau contribuția la fondul de pensii a fost diferită, însă ei au făcut aceeași muncă, aceeași perioadă și nu este normal să aibă pensii diferite, pe de o parte. Pe de altă parte, eu vă dau exemplu de la mine din casă.

Mama mea a primit decizia de pensie și este cu câțiva lei mai mică decât pensia pe care o are în plată. Tatăl meu se așteaptă să primească pensie mai mare pentru că are stagiul de cotizare extrem de mult. Mama a stat mai mult cu noi acasă și nu are stagiul de cotizare lung.

Tatăl meu se așteaptă să-i crească pensia și eu sunt foarte curios să văd cum o să se întâmple acest lucru. Deci chestiunea asta este destul de clară. Acolo unde nu există probleme, unde nu există stagiul de cotizare foarte mare, acolo unde nu există diferențe între diferitele perioade în care s-au pensionat oamenii, nu vor interveni modificări.

(…) Comparăm oameni care au avut aceeași activitate, același stadiu de cotizare.

(…) E vorba despre faptul că ne dorim să eliminăm inechitățile, să eliminăm aceste diferențe flagrante, mari între cei care au 1500 pensie și am fost cu toții de acord că nu se poate trăi cu banii ăștia”.