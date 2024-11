Fostul șofer al Prințesei Diana face noi declarații la 27 de ani de la moartea acesteia: „Pentru ea, încasam orice glonț”

Fostul șofer al a șocat pe toată lumea cu ultimele declarații făcute. Bărbatul susține cum ar fi putut fi salvată mama prinților William și Harry.

Cine este Steve Davies, fostul șofer al regretatei prințese

Fostul soldat a fost șocat când a aflat că fusese concediat după opt ani de muncă pentru regretata Prințesă Diana. El susține, de asemenea, că dacă ar fi fost el la volanul mașinii în momentul tragediei, Prințesa Diana ar fi fost în viață astăzi, conform

Steve Davies, în vârstă de 61 de ani, a mărturisit că s-a simțit forțat să renunțe la postul de șofer după ce Martin Bashir, un reporter BBC, a răspândit zvonuri false despre el. La un an după acest incident, Diana și-a pierdut viața într-un tragic accident de mașină la Paris.

La 30 de ani de la dispariția prințesei, Steve Davies a reușit să lase pe toată lumea fără cuvinte. „Pentru ea, încasam orice glonț. Viața ei era meseria mea, am fost dedicat meseriei, am fost mereu lângă Diana când a avut nevoie, dar mi s-a impus să renunț la postul meu de vis și am fost nevoit s-o iau din nou de la 0, după ce am încheiat perioada lângă Prințesă”, a mărturisit el potrivit Okmagazine.

Bărbatul a aflat după 10 ani de ce a fost concediat

Davies a fost foarte dedicat în toată perioada în care a lucrat pentru . Acesta a considerat că s-a comportat exemplar în cei 8 ani petrecuți la Palat, motiv pentru care nu a înțeles de ce a fost concediat.

Mulți ani mai târziu, fostul șofer a vizionat drama Netflix The Crown și a găsit o explicație pentru concedierea sa. Reporterul BBC Martin Bashir i-a luat interviu Dianei, însă a mințit și a indus-o pe răposata regală în eroare, spunându-i că șoferul ei era un turnător, care divulga informații personale în spațiul public, pentru bani.