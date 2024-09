Prințesa Diana a refuzat să poarte roz și „a smuls corsetul” unei rochii, spune designerul John Galliano

În noua serie de documente Hulu In Vogue: The 90s, designerul de modă John Galliano a vorbit despre cerințele pe care le-a avut regretata Prințesă de Wales când a venit timpul să-și creeze rochia pentru ceea ce avea să devină singura ei apariție la Met. Galliano era pe atunci director de creație la Dior și a vorbit despre cât de special s-a simțit când a fost ales pentru a crea un look personalizat pentru prințesă.

Diana și-a făcut debutul la Gala Met din New York, în decembrie 1996

„Îmi amintesc că într-o zi am sărit cu toții într-o dubă veche și ne-am dus la Londra, unde am cunoscut-o pe Prințesa Diana. Fusese invitată la Met și avea să poarte una dintre rochiile mele”, a spus Galliano în prima parte a documentarului, care a avut premiera pe 13 septembrie.

Fostul editor British Vogue Edward Enninful a descris evenimentul Metropolitan Museum of Art drept „cel mai urmărit covor roșu din lume”, ceea ce însemna că ținuta Prințesei Diana trebuia să fie impecabilă.

Diana și-a făcut debutul la Gala Met din New York, în decembrie 1996, alături de prietena ei și fosta editoră Harper’s Bazaar Liz Tilberis, la doar câteva luni după ce divorțul ei de viitorul rege Charles fusese finalizat.

„A fost ca o binecuvântare. Adică, wow”, a spus Galliano în serial. „Am fost la Palatul Kensington și am discutat despre schițe. Încercam să insist pentru roz, dar ea nu voia. „Nu, nu rozul!” A fost amuzant.”

„Așa că am făcut rochia și armăturile corsetului și era o rochie frumoasă”, a spus el. „S-a îndreptat apoi rapid spre eveniment și îmi amintesc doar că a coborât din mașină”, a spus Galliano – și a răsuflat dezamăgit — Nu-mi venea să cred. Smulsese corsetul. Nu a vrut să poarte corsetul”, a spus el, citat de , despre Prințesa Diana.

„Se simțea eliberată. Smulsese corsetul. Rochia era mult mai… senzuală”, a subliniat el, amintindu-și. „Vreau să spun, wow! Diana a fost primul meu client couture”, a spus Galliano.

În anii 1990, Diana a început să experimenteze mai mult cu stilul ei

Designerul britanic a fost unul dintre cei mai influenți vizionari ai couture-ului prin anii 1990 și începutul anilor 2000, înainte de a-și schimba cariera în 2011, în urma unui șir de incidente antisemite și rasiste.

A fost concediat de la Dior din funcția de director de creație, s-a retras din modă și a revenit la design pentru Maison Margiela, deținând postul din 2014.

la Gala Met din 1996, unde ea a purtat o rochie din mătase bleumarin, cu ornamente din dantelă neagră, din colecția de debut couture a lui Galliano, în calitate de director de creație al Dior.

Ea a completat look-ul cu un colier choker cu perle și safir și o geantă Dior matlasată mini bleumarin pe care firma a redenumit-o Lady Dior în onoarea ei.

În anii 1990, Diana a început să experimenteze mai mult cu stilul ei, purtand rochii mai scurte și croieli mai sexy. Gala Met din 1996 s-a dovedit în cele din urmă a fi singura ei apariție la eveniment, deoarece a murit apoi în urma unui accident de mașină la Paris, în august 1997.

„Cred că toți am fost atât de captivați și fascinați de prințesa Diana”, a spus editorul Vogue Anna Wintour în noua serie documentară.