Prințul William vorbește despre discuțiile cu mama sa, Prințesa Diana, despre oamenii fără adăpost, când era copil: „A avut un impact foarte mare”

Regreta Prințesă de Wales a murit în urma unui accident de mașină pe 31 august 1997, când William avea doar 15 ani. Prințul William a discutat despre impactul pe care mama sa, Prințesa Diana, l-a avut asupra sa, când a vorbit cu el despre problema lipsei de adăpost, anunță .

Regatul Unit se confruntă cu cea mai gravă criză a persoanelor fără adăpost

a fost difuzată pe 30 octombrie pe ITV, iar partea a doua urmează să urmeze pe 31 octombrie.

Prințul de Wales a lansat inițiativa Homewards în iunie 2023 cu un plan de cinci ani de a lupta cu lipsa de adăpost iar primul an al programului este descris în noul său documentar.

În prima parte a documentarului său în două părți, Prințul William: We Can End Homelessness – care a fost difuzată pe 30 octombrie, iar partea a doua va fi difuzată pe 31 octombrie – Prințul de Wales, în vârstă de 42 de ani, permite camerelor să-l urmărească în primul an de activitate. inițiativa sa Homewards, un proiect de cinci ani anunțat în iunie 2023, cu misiunea de a face lipsa de adăpost „rară, scurtă și nerepetată”.

„Cred că este foarte important să încercăm să schimbăm și să vorbim serios despre lipsa adăpostului”, a spus William în prima parte a documentarului. „Unii oameni așa trăiesc. O vedem în fiecare zi. Este ceva ce vreau să discutăm.”

El a adăugat: „Simt că, prin poziția și vizibilitata mea, ar trebui să produc o schimbare”.

Prințesa Diana era foarte vocală cu privire la problema oamenilor fără adăpost

Mama lui William, Prințesa Diana, apare frecvent în prima parte a docuseriei, prințul de Wales spunând „M-am inspirat din ceea ce a făcut mama mea”.

Și-a amintit că prințesa Diana l-a dus pe el și pe fratele său mai mic, Prințul Harry, la The Passage – o agenție care lucrează pentru a pune capăt lipsei de adăpost și a-i ajuta pe cei aflați în nevoie – când erau băieți.

„Trebuie să fi avut vreo 11 ani, cred că probabil în perioada aceea. Poate 10, a spus William. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva înainte. Și eram puțin îngrijorat în legătură cu ce urmează. Mama mea a făcut ce făcea ea mereu, i-a făcut pe toți să se simtă relaxați și să râdă și să glumească.

„Îmi amintesc că am avut niște conversații cu e în timp ce jucam șah și atunci mi-am dat seama că există și alți oameni care nu au aceeași viață ca a mea. Când ești mic, nu realizezi – crezi că toată lumea trăiește la fel ca tine.

Nu prea te uiți în altă parte, în jurul tău. Și atunci când întâlnești oameni, așa cum am făcut eu, care îți spun: „Am dormit pe stradă aseară”, rămâi oarecum surprins.

William a devenit șeful The Passage, precum și Centrepoint, o altă organizație de caritate care luptă pentru persoanele fără adăpost. Prințesa Diana, de asemenea, a fost patroana Centrepoint.

„Ea s-a asigurat că, atunci când cresc să știu exact ce înseamnă viața în afara zidurilor palatului, cu problme sale reale, nu doar o declarație”, a spus Prințul William despre influența mamei sale.

Acum vorbește despre lipsa adăpostului cu propriii săi copii, Prințul George, 11 ani, Prințesa Charlotte, 9 ani, și Prințul Louis, 6 ani.

„Când eram foarte mic, mama mea a început să vorbească despre persoanele fără adăpost, la fel cum fac eu acum cu copiii mei”, a spus Prințul William în documentar. „Și cu siguranță a avut un impact foarte mare asupra mea.”