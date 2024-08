Înregistrări AUDIO șocante de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală. Asistentă: „Medicul le-a scăzut doza de noradrenalină. Toți pacienții din salonul 6 au murit joi” (VIDEO)

Inregistrări șocante în dosarul de la . Discuțiile audio surprinse între cadrele medicale sunt acum pe masa procurorilor și par să întărească suspiciunea că pacienții ar fi murit cu zile, dupa ce le-a fost modificată cu intenție doza de substanță care îi ținea în viață, potrivit B1 TV.

Înregistrările au fost obținute de jurnaliștii de la , iar prima convorbire telefonică înregistrată, arată cum directoarea este înștiințată de către o asistentă că mai multor pacienți de la secția ATI le-ar fi fost modificată, de către unii medici, dozele de Noradrenalină, substanța care îi ținea, practic, în viață.

Ce a discutat la telefon asistenta cu directoarea Camelia Stamatoiu

Asistentă: Atât de mulți pacienți, ca să eliberăm, ca să aducem UPU… unul dintre ei a decedat….

Directoarea Camelia Stamatoiu: Și 20 sunt de joi până duminică?

Asistentă: Până sâmbătă dimineața.

Directoare: Dar, la toți le-au făcut același lucru, cu Noradrenalina, le-a scăzut-o?

Asistentă: Ce v-am scris eu acolo, v-am redirecționat mesajele … în 6 patul 1, în 7 patul… la ăia la toți le-au modificat Nora (n.r. Noradrenalina).

Directoare: Și la alții le-a pus ser în loc de Nora?

Asistentă: La alții le-au pus ser fiziologic, în loc de Nora, da, exact.

Directoare: Dar, cine le făceau asta, medicul sau asistenta?

Asistentă: Medicul. Ne spunea dacă în foaie era trecut cu 20 sau cu 15 (n.r. Noradrenalina) și să meargă cu 1.

Directoare: Doamne, ferește! Iar asistentele ce ziceau?

Asistentă: Noi? Păi, cum să facem așa? Ei pleacă, noi iar le dăm (n.r. Noradrenalina) la 20.

Este și momentul în care directoarea Camelia Stamatoiu pare să și decidă să înștiințeze procurorii. Și le cere asistentelor să spună adevărul în cazul unei anchete.

Directoare: Doamne ferește! Așa ceva… Doctorița Pompilian (n.r. șefa Secției ATI) știe de chestia asta?

Asistentă: Nu știu dacă știe, dar ce, ea nu s-a întrebat câți morți au fost? Nu cred că medicii nu discută între ei. Mi-e imposibil să cred.

Directoare: Doamne, ferește!

Asistentă: Ce, nu știm? Tocmai acum când au modificat și pe ștatul la …, care de abia a intrat ca asistentă la ATI, nu știu cât are, câteva luni… (neinteligibil) Zice: ‘…, eu am doi copii acasă’. Știu, și eu am unul. ‘Ce vor ăștia să facă?’ Păi, vor să elibereze secția, nu vezi? Asta vor să facă.

Directoare: Doamne, ferește! Oricum, cum e scandalul ăsta cu…. în cazul în care se aude sau vine cineva peste voi, să spuneți adevărul, să nu le acoperiți!

Asistentă: Noi nu acoperim cu nimic… Dacă te cheamă, să nu spui, să spui că nu știi nimic… Păi, cum să spun că nu știu nimic? Din moment ce te cheamă undeva, nu?

Directoare: Nu, să nu mințiți, să spuneți adevărul.

Asistenta a descris cum a murit un pacient căruia i-ar fi fost scăzută doza de Noradrenalină

Într-o altă înregistrare, asistenta descrie cum a murit un pacient căruia i-ar fi fost scăzută doza de Noradrenalină.

Asistentă: Doamna era la 20 (n.r. Noradrenalina), săraca…

Directoarea Camelia Stamatoiu: Și la rată la 1 (n.r. Noradrenalina) nu are șanse să trăiască?

Asistentă: Dacă el are rata cu 20, în niciun caz! În câteva ore pacientul intră în stop cardiac.

Directoare: Și ce tensiune avea?

Asistentă: Cu Noradrenalina la 20, avea tensiunea 110. Așa, a scăzut la 45.

Directoare: Cum se numea pacienta care a murit?

Asistentă: Nu mai știu. Dar, oricum toți pacienții din salonul 6 au murit joi. Puteți să intrați să vedeți câți pacienți au murit de joi până sâmbătă dimineață în Terapie. La ieșiri.

Directoare: Dar tu poți să intri, să vezi?

Asistentă: Pot să intru, dar nu sunt la muncă.

Jurnaliștii de la Cetățeanul au contactat-o pe directoarea de îngrijiri medicale a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, Camelia Stamatoiu, cea care a sesizat procurorii DNA despre situația șocantă de la Secția ATI a spitalului. Camelia Stamatoiu a confirmat autenticitatea înregistrărilor audio.