Simona Gherghe este în vacanță cu familia în Grecia. Vedeta a comparat prețurile de pe litoralul elen cu cele din România

Zilele acestea, se află împreună cu familia sa în vacanță în Grecia. Prezentatoarea TV a avut timp în zilele de vacanță să compare prețurile din Grecia cu cele din România.

Vedeta a fost în vacanță pe insula Paxos

Simona Gherghe a petrecut timp de calitate alături de familia ei pe insula Paxos, unde atât adulții cât și copiii s-au simțit minunat. Pe timpul sejurului, prezentatoarea TV a avut timp să admire insula și să viziteze locurile unde s-a filmat serialul „Maestro in Blue”, potrivit

„Ia să vedem. Recunoaște cineva clădirea? Am primit multe mesaje. Da, e vechea școală, acolo unde s-au filmat scenele cu pianul, în filmul Maestro in blue. E un spațiu care găzduiește expoziții, acum, de pildă, era o expoziție de ceramică. An de an, Paxosul organizează un festival de artă”, a dezvăluit Simona Gherghe, încântată de faptul că a ajuns acolo.

„Nu credeam c-o să-mi mai placă atât de mult o insulă. De vreo 20 de ani, vacanțele înseamnă Grecia. Și am văzut multe insule, dar și alte locuri din Grecia continentală. Aveam topul meu, care tocmai a fost dat peste cap de micuța, cocheta, autentica Paxos. Am văzut-o acum câteva luni în serialul Maestro in blue, acțiunea se petrece aici și filmul e plin de imagini cu Paxos. Am început să mă documentez, așa cum fac mereu când călătorim, și iată-ne aici. Și e mult mai frumos decât mi-aș fi imaginat”, a început să povestească Simona Gherghe.

Simona Gherghe împărtășit cu urmăritorii ei de pe rețelele sociale experiența plăcută pe care a avut-o în Grecia, menționând că atmosfera și peisajele insulei Paxos i-au oferit o experiență de neuitat.

Care este diferența de prețuri dintre Grecia și România

În timpul sejurului său, a comentat despre prețurile accesibile care sunt în Grecia, în comparație cu cele de pe litoralul romanesc.

„Insula nu e foarte turistică, sunt mulți greci în vacanță, dar și englezi, cred că e un singur hotel în zonă, însă sunt foarte multe case, apartamente și vile de închiriat. Mâncarea e senzațională, oamenii foarte prietenoși, e o pace aici care mă face să mă simt ca acasă. Și, ca să-l citez pe Vlad: „mami, la anul putem să stăm 10 zile în Paxos?” Așadar, i-a cucerit și pe cei mici. Am avut ceva emoții cu plajele. Cele mai multe sunt cu pietre mari, dar, surpriză, și-au inventat jocul lor și toată ziua sunt în căutare de ouă de dinozauri. Imaginile cu plaja cu nisip sunt din Antipaxos, sora mai mică a insulei, unde se poate ajunge doar cu barca. Iar plaja Vrika e considerată a două din Grecia, ca frumusețe. Și chiar e ireal de frumoasă. Și mai ieftină ca Mamaia, doar 10 euro șezlongul! Mai avem două zile și simt că o să-mi fie tare dor de minunea asta din Marea Ionică. Vă mai povestesc și mâine!”