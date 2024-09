Monica Tatoiu: “Mai este o chestie care pe mine mă sperie groaznic”. Ce mărturisire a făcut celebra femeie de afaceri despre situația din România (VIDEO)

Celebra femeie de afaceri, , a fost prezentă în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a vorbit despre o ipoteză care ar putea afecta grav situația financiară din România.

“Mai e o chestie care pe mine mă sperie groaznic. Este raportul Euro-Leu. Dacă Leul se devalorizează, se dezumflă PIB-ul”, a ținut să precizeze Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu, despre prețul plătit de a fi milionară

, în urmă cu ceva timp, despre succesul său financiar și consecințele acestui statut social.

„Da (n.r este milionară). Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu cei doi șoferi ai mei și cu femeia de serviciu, îmi reproșează asta și multe dintre defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp de el. Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal? Dar, pe lângă banii mei, care sunt toți în România, dorm liniștită noaptea, nu am făcut șmecherii, am și o pensie de 22.000 de lei. Eu sunt foarte deșteaptă și modestă și am putut să devin bogată fără să fur. Un mesaj pentru tineri: Nu trebuie neapărat să furi, ca să devii bogat și nu toți bogații sunt toxici, că trebuie toți împușcați”, a declarat atunci Monica Tatoiu.