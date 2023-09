Monica Tatoiu a dezvăluit cu ce preț a devenit milionară: „Îmi reproșează asta”

din România, a vorbit într-un podcast despre succesul său financiar și consecințele acestui statut social.

Monica Tatoiu, despre prețul de a fi milionară

„Da (n.r este milionară). Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu cei doi șoferi ai mei și cu femeia de serviciu, îmi reproșează asta și multe dintre defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp de el. Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal? Dar, pe lângă banii mei, care sunt toți în România, dorm liniștită noaptea, nu am făcut șmecherii, am și o pensie de 22.000 de lei. Eu sunt foarte deșteaptă și modestă și am putut să devin bogată fără să fur. Un mesaj pentru tineri: Nu trebuie neapărat să furi, ca să devii bogat și nu toți bogații sunt toxici, că trebuie toți împușcați”, a declarat Monica Tatoiu.

Fiul său îi reproșează că nu petrecut mai mult timp împreună

și fericirea nu vin împreună, plătind un preț mare pentru succesul financiar pe parcursul vieții sale. Fiul său îi reproșează adesea și spune că ar fi preferat să renunțe la lux pentru a petrece mai mult timp împreună, scrie .

„Eu am muncit timp de 15 ani, mi-am distrus familia aproape, m-am îmbolnăvit. Copilul meu și acum îmi reproșează, dar l-am întrebat, jucăriile și școlile cine i le plătea? Dar îmi spune ‘Mama, aș fi preferat să te am lângă mine, nu trebuia să mă dai la școala Americană, dar să-mi citești seara’, așa mi-a spus el.

Sunt milionară cu niște costuri. Am avut întotdeauna bani, nu am știut ce înseamnă lipsa, de la vârsta de 17 ani. Până atunci, am făcut baie în lighean și am dormit cu tata, mama și fratele meu într-o singură cameră și brusc tata a câștigat foarte mult, pe vremea aia lua 85.000 de lei pe lună. Tata avea pacienți de la Budapesta, Beldrag, Viena.

Eu n-am avut probleme, eu niciodată nu am cerut să mi se mărească salariul, nu am cerut să mi se dea, mereu mi s-a dat. Eu am avut salariul 40.000 de euro, la care s-au plătit taxele. Trebuia să știu să mă opresc de mai devreme și tata a fost la fel, în 25 de ani, l-am văzut o oră pe săptămână, stătea numai în spital, a murit în spital, nu a avut concediu în 25 de ani, iar eu l-am copiat, meseria a fost viața lui.

Mi-am uitat copilul o dată sub birou, iar eu mi-am dat seama în mașină că lipsește. Totul vine cu un cost. Mă doare când îmi zice asta băiatul. Asta-i viața, nimeni nu-i perfect”, a mai mărturisit femeia de afaceri.