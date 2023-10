Nicușor Dan, despre Trenul Metropolitan: Putem să ne concentrăm pe zona de Nord. Suntem în faza de studiu de fezabilitate (VIDEO)

Nicușor Dan a fost prezent în emisiunea Bună, România, pe B1 TV, unde a vorbit despre trenul metropolitan, cel despre care a vorbit în campania electorală, și care este situația cu acest priect în momentul de față.

„Aici am fost mult timp întârziați. Noi avem oportunitatea asta, cu trenul metropolitan. Există o centură de jur împrejurul Capitalei. Există așa numita linie de Constanța, cea care trece prin Obor și prin Pipera, și există gările interioare: Gara de Nord, Gara Obor, Gara Progresul, Gara de Vest.

Și există oportunitatea de a folosi linia asta ca să faci un tren metropolitan. În primul rând, așa cum este infrastructura în momentul de față, doar sfertul de Nord poate fi folosit pentru că pe celelalte viteza de deplasare e așa de mica, poți să circuli cu trenul, dar doar cu 5 KM-10 km la oră, că nu e commercial. N-o să se urce lumea să meargă cu viteza asta, deci noi putem să ne concentrăm pe zona de Nord.

Pe zona de Nord am așteptat mai mult timp. Acolo linia permite pentru că există un studiu de fezabilitate la nivelul CFR-ului, care a început acum un an și mai durează încă un an, și ei ne-au spus e posibil ca în rectificarea de linii, tocmai pentru ca viteza să fie suficient de mare, în rectificarea de linii, noi să mutăm o linie cu 2m, 3m, 5m. Și atunci, nu poți tu să pui un peron, să te trezești că linia se îndepărtează de peronul ăla cu 3m sau 5m. Ăsta a fost motivul pentru care am avut de așteptat. Acum, pe studiul de fezabilitate pe care l-am scos în achiziții, am venit cu ideea de a pune niște peroane mobile pe care să le putem să le mutăm în ipoteza în care linia se mută și ea cu câțiva metri. În faza asta suntem, de studiu de fezabilitate”, a spus primarul Capitalei.