O tânără din Indonezia a rămas uimită de ce a găsit în România. Ce a spus despre români

O tânără din , care a venit în România pentru studii, a trăit un adevărat șoc până s-a adaptat în țara noastră. Aceasta a rămas uimită de obiceiurile pe care le au românii.

Ce a spus despre români

Prin intermediul unui videoclip pe care l-a publicat pe , tânăra a povestit că a rămas surprinsă de faptul că în România se găsește peste tot alcool și că majoritatea românilor consumă diferite băuturi alcoolice în timpul zilei.

„Consumul de băuturi alcoolice e foarte normal. Aproape toate supermarketurile și restaurantele le vând, inclusiv vin și bere. Majoritatea românilor consumă mult alcool, și o doză sau două de bere, de multe ori, nu are efect asupra lor”, a precizat ea.

Uimită de medicii din România

Totodată, aceasta a mai mărturisit că avut un șoc atunci când a văzut că medicii poartă tatuaje pe mână, întrucât în țara ei natală acest lucru este complet interzis, scrie .

„Când am vizitat o clinică medicală, am fost foarte surprinsă să văd că medicul avea un tatuaj destul de mare pe mână. În Indonezia, nu există o regulă scrisă conform căreia medicii nu pot avea tatuaje. Până acum nu am întâlnit niciodată un medic cu un tatuaj.

Când am venit prima dată în România, am fost surprins să văd un cuplu tânăr sărutându-se în autobuz, acest lucru nu este comun în Indonezia.

Există un stereotip conform căruia femeile care fumează nu sunt bune, așa că am fost foarte surprinsă să văd multe femei fumând în locuri publice când am fost în România”, a mai spus tânăra, pe TikTok.