Edward Sanda a dezvăluit câți bani câștigă din TikTok. Ce spune artistul despre aplicație: „Mi se pare foarte interesantă”

Edward Sanda, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, a dezvăluit câți bani câștigă din aplicația TikTok. Multe persoane și-au dorit să facă bani din TikTok, însă a mărturisit că el doar își promovoează muzica.

Edward Sanda, despre veniturile din TikTok

În principal, Edward Sanda activează pe TikTok pentru a-i promova muzica, chiar dacă a publicat și alte tipuri de conținut. Pentru el, aplicația este una utilă datorită vizibilității și audienței mari pe care o oferă.

„Doar pe TikTok îmi promovez muzica, înainte mai făceam şi glumiţe, acum îmi promovez doar muzica. Mi se pare o platformă foarte interesantă şi dacă tot fac asta în fiecare zi, mi se pare foarte util. Vizibilitatea pe care ţi-o oferă şi audienţa, este ca şi cum ai fi în acelaşi timp la radio şi la TV”, a spus Edward Sanda.

Soțul Cleopatrei Stratan a dezvăluit că nu câștigă niciun bani și nici nu își dorește să facă asta. Chiar dacă sunt câteva oportunități de a obține bani din live-urile de pe platformă, acestea nu sunt chiar profitabile.

„Nu se câştigă aşa mulţi bani din live-uri. Cel puţin aşa ştiu eu. Nu am câştigat niciun ban din Tik-Tok şi nici nu vreau sa câştig. Dacă pe TikTok am postat un conţinut care a ajuns la un public foarte mare, de acolo nişte firme sau nişte oameni poate vor să colaboreze cu mine pe o campanie şi atunci e altceva, dar din TikTok direct eu nu am făcut niciun ban şi nici nu vreau să fac. Am înţeles că TikTok-ul, cel puţin în ţara noastră, impozitează 70%”, a mai spus Edward Sanda, potrivit .

Afacerea de modă a lui Edward Sanda și a Cleopatrei Stratan, în faliment

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Deși se bucură de un real succes pe plan profesional, cei doi .

„Nu mai avem colecția de haine, a fost așa să zicem o probă, ceva pe care noi am vrut să-l facem. Se pare că a fost mai mult sau mai puțin… Cumva ne-am băgat pe o zonă, pe care nu o cunoaștem atât de bine și am zis totuși să ne ocupăm de businessul nostru care este muzica până la urmă. Asta a fost așa ca o idee.”, a spus Cleopatra pentru ciao.ro. „Facem ce facem și tot la muzică ne întoarcem. Asta o facem cel mai bine. Asta ne iese, ce să facem!”, a spus Edward.

„Pur și simplu e foarte greu să te bați cu branduri care deja există pe piață de ani de zile și noi am venit cu ceva nou, cu altceva. În momentul în care oamenii sunt obișnuiți cu anumite branduri, e mai greu să le aduci ceva nou în față. Am făcut-o mai mult și pentru noi, am vrut să încercăm și înseamnă că nu ne merge cu fashionul, am zis: merge pe muzică!”, a spus Cleopatra.