O turistă britanică a fost dezamăgită de unul dintre cele mai populare preparate românești: „Nu mi-a plăcut prea mult gustul”

O din Marea Britanie, sosită în vacanță în România, s-a declarat nemulțumită de unul dintre cele mai apreciate preparate din țara noastră.

Despre ce preparat este vorba

Femeia și-a dorit să încerce unul dintre cele mai populare preparate de la noi din țară și anume micii. Și-a cumpărat de la un supermarket din Capitală o caserolă de mici. Pe blogul ei personal, femeia și-a expus părerea cu privire la preparatul tradițional românesc, potrivit

De ce a fost nemulțumită turista

„Astăzi am explorat cartierul meu din București, România și am mers pe jos 3,5 kilometri. Pe drum m-am oprit la un supermarket Penny și am luat un pachet de Mici. Apropo, Penny este de fapt un supermarket german. Aproape de Airbnb-ul nostru este un Mega Image, care este un românesc mai scump. Micii sunt un fel de cârnați tradiționali românești.

Ce sunt micii? Mici, prescurtarea de la „mici – mititei”, este un produs alimentar popular românesc care constă în cârnați mici, la grătar, făcuți de obicei dintr-un amestec de carne tocată, cum ar fi vită, porc și miel, amestecată cu mirodenii și condimente precum usturoi, paprika și cimbru.

Amestecul este modelat în cârnați mici, cilindrici și prăjit până la perfecțiune. Micii sunt cunoscuți pentru gustul lor aromat și ușor picant. Sunt adesea serviți cu condimente precum muștar, pâine și cartofi prăjiți, ceea ce îi face un aliment stradal îndrăgit și un element obișnuit la grătarele, picnicurile și reuniunile de familie din România.

Părerea mea sinceră… În jurul orei 18:15, ora locală, am gătit cârnații mici și i-am încercat. Sinceră să fiu… nu mi-a plăcut prea mult gustul. Sunt sigur că, comandând mici de la un restaurant de oriunde din România și mai ales din București mi-ar fi făcut o impresie mult mai bună decât un „simplu” pachet de la supermarket.

Dar, din păcate, deocamdată încerc să țin cont de cheltuieli, așa că poate altă dată!” – a scris turista britanică, pe blogul său.