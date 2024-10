Planta pe care românii o consideră „buruiană” însă este o adevărată comoară în străinătate. Ce beneficii are pentru sănătate

La noi în țară, „iarba porcului” (Portulaca Oleracea), cunoscută și sub numele de „grașiță” este considerată o buruiană, însă în străinătate este o adevară comoară. Această plantă crește în gospodăriile din România, dar este foarte apreciată și căutată de străini.

Ce beneficii are pentru sănătate

Cercetătorul dr. ing. Costel Vânătoru de la Stațiunea de Cercetare din Buzău a explicat că această plantă are un conținut ridicat de Omega 3, fiind comparabilă cu peștele. Aceasta nu necesită tratamente chimice, neavând dăunători sau boli, ceea ce o face un tratament eficient, conform .

„În afara faptului că la noi poate fi recoltată din flora spontană, ea nu are tratamente chimice, nu are boli, nu are dăunători. Vorbim de o plantă valoroasă care e la concurenţă cu peştele în ceea ce priveşte conţinutul de Omega 3. Este foarte bună pentru ficat.” afirmă dr. Vânătoru.

În străinătate, grașița este cunoscută pentru proprietățile sale nutritive și este conservată pentru consum în timpul iernii. Iarba porcului este bogată și în Vitamina C și poate fi consumată în forme diverse, având numeroase beneficii pentru sănătate.

De ce românii nu consumă această plantă

Românii sunt retincenți în a consuma din cauza denumirii sale populare, care le sugerează că este o buruiană și nu are proprietăți benefice pentru organism.

Dr. Vânătoru susține că după ce oamenii vor trece peste această percepție, vor putea descoperi gustul plăcut al frunzelor și beneficiile ale acestei plante.

„Nu are un gust rău, însă oamenii sunt reticenţi faţă de ea pentru că o văd ca o buruiană şi mai ales că a căpătat această denumire populară de iarba porcului. Au reţinere deocamdată, dar dacă trec de această barieră, au curaj să guste câteva frunze, îşi dau seama că au în faţă o plantă deosebită.”, a mai spus cercetătorul.