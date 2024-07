Riscă România un blackout energetic? Sebastian Burduja: „Nu!”. Care e cauza penelor de curent din aceste zile: “Spitalele sunt obligate, prin lege, să aibă generatoare”

Ministrul Energiei, , a fost prezent în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a fost întrebat dacă riscă România un blackout energetic

Burduja a dat asigurări că nu se va întâmpla acest lucru. De asemenea, el a vorbit și despre cauza penelor de curent. Ministrul Energiei a precizat că principala cauză e canicula, temperaturi extrem de ridicate multe zile la rând.

„Ieri am exportat noi în Ungaria și am importat din Bulgaria”

Sebastian Burduja a fost întrebat dacă e posibil să riscăm blackout energetic în cazul în care Bulgaria și Ungaria ne opresc energia, pentru că noi importăm de acolo.

“Funcționăm într-o piață unică europeană, în care avem și aceste interconectări cu țările vecine și noi avem interconectări și de partea noastră. Și noi, teoretic, am putea să o oprim, pentru că sunt intervale orare sau piețe pe care noi exportăm. De exemplu, ieri am exportat noi în Ungaria și am importat din Bulgaria, în funcție de termenii comerciali. Am importat mai ieftin, am încercat să vindem și noi unde am putut mai scump.

Sigur că exportăm, de exemplu, în Ucraina, nu e o cantitate foarte mare. Contează, categoric, și Ucraina e dispusă să plătească anumite prețuri. Deci asta poate crește prețurile și se vede asta pe harta aceea pe care o vedem atât de des, că țările vecine cu Ucraina au, în general, un preț mai mare”.

„Spitalele sunt obligate prin lege ca să fie acreditate, să aibă generatoare”

Ministrul Energiei a fost chestionat dacă mai riscăm pene de curent, în perioada următoare, cum au fost cele de marți, la spitale, unde s-au sistat operațiile.

„Spitalele sunt obligate prin lege ca să fie acreditate, să aibă generatoare. Asta discutam și cu domnul Raed Arafat, mai devreme, astăzi.

În momentul în care se întâmplă o avarie, și se poate întâmpla, sunt echipamente care funcționează zile la rând, la peste 40 °, în plină bătaie a soarelui. Un spital trebuie să aibă generatoare proprii. Fundeniul, ieri, a pornit toate generatoarele.

Înțeleg că în anii anteriori nu reușeau să le repornească pe toate, e și ăsta un lucru bun. Chiar și dacă nu ar fi reușit, cei de la PPC, deci, distribuitorul de pe București, era pregătit să intervină cu generatoare și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență era pregătit.

Adică nu suntem chiar așa în bătaia vântului, dar e important să spunem că în cazul unor asemenea consumatori, unde depinde viața oamenilor de accesul la energie electrică, ei au propriile obligații să-și asigure generatoare”.

„Este un fenomen aparte”

Ministrul a fost întrebat care e cauza acestor pene de curent.

„În primul rând, canicula și o perioadă prelungită de caniculă cum noi n-am văzut în ultimii ani, deci, totuși, să ai 10 zile de temperaturi de 38, 40, 40+ grade, este un fenomen aparte.

Asta discutam și mai devreme în reuniunea care s-a prelungit, că se răcorește cu câteva grade vremea în următoarea perioadă și asta înseamnă probabil 400, 500 de disponibili în sistem față de zilele acestea, adică un consum mai mic cu 400, 500 de megawați, ceea ce este o gură de aer. Sigur că n-ar trebui să stăm cu emoții, să ne gândim, dar dacă 30 și ceva de ani nu investești în sistemul energetic, pentru că s-au făcut doar două reactoare nucleare la Cernavodă, în 1997 și în 2007, Unitatea 1 și Unitatea 2, s-a făcut investiția privată de la Brazi, vreo 800 de megavați OMV- petrom și niște megavați în hidrocentrale. Cam atât”.