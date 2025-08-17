Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj pe Facebook, subliniind că spitalele publice au obligația de a trata pacienții și că este inacceptabil ca bolnavii să fie trimiși către clinici private pe motive false.

Începând cu 1 septembrie, pacienții vor putea raporta online aceste abuzuri direct către Ministerul Sănătății și CNAS.

Cuprins:

Mesajul transmis de Rogobete pentru spitalele publice

Precizările Ministrului Sănătății

Ce presupune formularul care intră în vigoare de la 1 septembrie

Mesajul transmis de Rogobete pentru spitalele publice

Rogobete a atras atenția că spitalele de stat nu au dreptul să refuze pacienții invocând motive precum lipsa locurilor, plafonul epuizat sau echipamente defecte:

„În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligația de a trata pacienții. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că ‘nu mai sunt locuri’, ‘s-a terminat plafonul’, ‘CT/RMN este stricat’, ‘laboratorul nu funcționează’ sau că ‘nu există condiții’ – și sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit”, a scris Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Precizările Ministrului Sănătății

Ministrul a precizat că activitatea medicilor în privat trebuie să se desfășoare doar după programul in spitalul public, nu în locul acestuia și nu în detrimentul pacienților:

„Această practică este inacceptabilă și nedemnă. (…) Pacientul are dreptul să aleagă liber unde dorește să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecționat intenționat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false”, a mai adăugat ministrul.

Ce presupune formularul care intră în vigoare de la 1 septembrie

Începând cu luna septembrie a acestui an, Ministrul Sănătății va introduce un online pentru raportarea prin care pacienții sunt transferați de la public la privat, iar sesizările vor fi verificate prin controale realizate MS și CNAS.

Pacienții vor putea semnala:

Spitalul unde s-a întâmplat

Medicul implicat

Cabinetul privat indicat

Costurile impuse

„Ca ministru al sănătății, nu pot să cer încredere oamenilor în sistem, dacă nu le arătăm respect. Pacienții merită tratament corect, demnitate și grijă – nu umilință și presiuni financiare.

Îmi asum alături de echipa mea această schimbare, oricât de greu ar fi și oricâtă rezistență ar exista. Sănătatea românilor nu se negociază, iar pacienții nu sunt singuri.

Nici medicii care acționează corect, gandindu-se la binele omului pe care îl au în față. Acest personal medical, de buna-credință, are Ministerul Sănătății alături – până la capăt! ”, a concluzionat Alexandru Rogobete.