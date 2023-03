Românii se revoltă, după ce casele de marcat sunt eliminate din supermarket / „Eu nu doresc să fiu casier pe timpul meu și pe banii mei”

Un lanț de hipermarketuri din România a anunțat la începutul lunii februarie că reorganizează zona caselor de marcat, precum și construirea unui parcurs 100% self check-out pentru clienți, ca parte a proceselor de modernizare și digitalizare a companiei.

Odată cu acest modificări, clienții vor aștepta mai puțin la casele de marcat, care vor rămâne deschise în permanență, potrivit informațiilor furnizate de Auchan.

Casele de marcat vor fi înlăturate și înlocuite cu unele pe care clienții să le utilizeze, în timp ce casierii vor primi alte job-uri în cadrul companiei, acelea de consilieri, cu scopul de a sta mereu lângă clienți și de a-i ajuta atunci când întâmpină dificultăți, potrivit

Românii, revoltați după eliminarea caselor de marcat

Anunțul în care sunt prezentate noile modificări a fost făcut pe rețelele de socializare, acolo unde oamenii au început să comenteze pe seama acestui subiect, părerile fiind împărțite.

Utilizatorii platformei Reedit au analizat aceste transformări din magazin, unii fiind de acord cu implementarea acestor sisteme, alții total nemulțumiți, potrivit sursei menționate mai sus.

„Mna, unora chiar le plăceau cozile alea la casă. Unde mai e satisfacția cumpărăturilor dacă nu urli măcar o dată „dar să mai deschidă, dom’le, o casă! Nu ne văd câți stăm aici?!””

„Cel mai bun sistem e ăla de la Kaufland. Iei aparatul ăla de scanat sau direct cu telefonul din contul tău din aplicația Kaufland.”

Scanezi cu aparatul/ telefonul produsele pe măsură ce le pui în coș. La final mergi la casele self-pay unde se poate plăti card sau cash și scanezi codul de bare al sesiunii de cumpărături și apoi plătești. Nu mai e nevoie să scoți iar toate produsele din coș și să le scanezi apoi să le pui iar în coș.”

„Cel mai mișto e la Decathlon unde produsele se scanează singure.”

„De acord, dar majoritatea Kaufland-urilor unde poți face asta sunt în București. În Timișoara de exemplu cred că e doar un Carrefour și un Selgros unde o poți face.”

„Cel mai bun sistem e ăla de la Carrefour, unde direct din aplicație scanez și verific prețurile la tot – fără surprize la casă. La final scanez un singur cod de bare la casă, plătesc și ies. Fără scannere scumpe pe care pun toți mâna, fără case specializate ce ocupă locul celor obișnuite sau self.”

„La Kaufland-urile din oraș sunt doar din alea self scan la sfârșit și sunt cele mai proaste vreodată. Se blochează la fiecare al doilea produs că trebuie puse pe cantar.”

Clienții cer reduceri după eliminarea caselor de marcat tradiționale

„În mod normal eliminarea asta ar trebui să fie alături de o reducere automată, un discount de 10% la final pe bon, că oricum tu scanezi tot, dar supermarketurile au și mărit prețurile în nesimțire, acum taie și din costuri cu personalul, nu ar trebui să rămână la fel prețurile.”

„Sunt de acord dar niciodată nu o să ia optimizarea costurilor în considerare clientul. Firma își scade cheltuielile cum poate (deși mă îndoiesc că aparatele alea de self check out sunt ieftine) pentru un profit mai mare sau să își păstreze profitul (pe hârtie). Tu ca și client nu contezi în schema asta. Tu dai, nu iei banul de la firmă.”

„Susțin! Eu unul pierd timp în plus și mă enervează să caut pe ce parte sunt codurile la produs, unde e ceapă de apă și ceapă roșie pe cântar. Nu mă pricep la asta și nici nu vreau să facă parte din skill-urile mele. Simt că magazinele și au crescut profitul pe spinarea mea. E plină țară de hipermarketuri din 300 în 300 de metri, înseamnă că România e țară profitabilă pentru ei. Atunci să pună mâna să și plătească niște casieri. Pe trendul asta o să ajungem să le și aranjăm tot noi produsele la raft, eventual să dăm și cu mătura la final de tură.”

Românii, nemulțumiți că vor pierde și mai mult timp

„Nu ar fi atât de rău dacă aceste case self checkout ar fi tot timpul funcționale. Acum câteva zile am fost la Auchan Dr Taberei și când dau să scanez unul din produse îmi tot dădea eroare. Nefiind prima dată când nu lua codul din prima, am tot încercat dar fără rezultate. Nu era niciun angajat să mă ajute așa că într-un final am renunțat și am mers la singură casă normală unde era coadă mare. Tot la acest Auchan se întâmplă să nu meargă decât plata cu cardul așa că cei care au doar cash nu au încotro și trebuie să stea la coadă.”

„Mai este o problemă atunci când ai o cantitate mare de produse în coș. Mi se pare că se pierde mult timp până găsești codul, scanezi (dacă merge) și trebuie să și așezi produsele în pungi, astfel ții casă ocupată mult mai mult timp.”

„Trebuie lăsate mai ales pentru cei cu cash. Sau vârstnici.”

„Prefer self, de cele mai multe ori nu e coadă și scap mai repede, mai ales când am puține lucruri de scanat.”

Eliminarea caselor de marcat, păreri pro și contra

„S-a obișnuit lumea, e coadă peste tot acum. Dacă mă enerva când era cineva în fața mea care voia factură, voia retur, voia stornare, chema șeful de tură, încerca toate cardurile; acum mă enervez când stau la coadă și nu merge să scaneze, nu merge plata (s-a așezat la casă cu numai card), pune articolul pe cântatul de control de 100 de ori stânga dreapta, produse prea multe nu au loc, aleargă săracă față stânga dreapta, să vezi când nu e și stai 10 m să vină că prin magie dintre rafturi. Are ups and downs d-aia e bine să le avem pe amândouă, să alegem.”

„Eu nu doresc să fiu casier pe timpul meu și pe banii mei. Pentru că ultima dată când am avut un coș mare plin cu produse am stat mai mult de 30 de minute. Pentru că la unele produse nu ai cod de bare și amețești dacă cumva ai 5 legături de pătrunjel, 7 de leuștean etc și mai ai și produse de la patiserie pentru care trebuie să cauți prin meniu. M-au plătit pentru asta? Nu! Mi-au făcut vreo reducere? Nu!

Pentru că dacă ai o sticlă de vin, poți să aștepți până vine un angajat până la 10-15 minute că să îți aprobe că nu ești minor, altfel stai că prostu cu casă blocată pentru că nu e nici un casier, coadă e de 7m în spate când e aglomerat și nu-mi plătește nimeni timpul pierdut.

Pentru că sunt probleme la ușa, când dai să ieși, la foarte multe case draci dacă funcționează să pui codul ăla de bare. Dacă poartă e defectă, stai și aștepta să vină un angajat din fundul magaziei pentru că paznicul nu are acces să deschidă poartă. Ultima dată am stat cu bonul în mâna, mă uităm la paznic, paznicul se uită la mine, nu puteam să scanez pentru că nu funcționa. Mă plătește cineva pentru timpul pierdut? Nu!

Și pe lângă asta, n-am nici răbdare să scanez cumpărăturile săptămânale și să le găsesc fiecăruia codul de bare și mă mișc foarte încet. E un efort la care nu vreau să mă supun. Dacă am 2 produse, ok, mă descurc dar dacă trebuie să fac cumpărături mai multe, nu mai calc acolo, pierd timp prețios și timpul costă bani.”

„Casierii au rolul lor și nu simt nevoia să le fac muncă pe gratis, așa cum nu simt nici nevoia să-i aplaud pentru că pur și simplu au considerat că salariile alea pe care le plăteau pentru bieții casieri, acum o să le aducă tot lor profit.”

„Deci da, simt nevoia doar să-mi pun produsele în pungi după ce un angajat le-a scanat pentru că îmi salvează timp și eu nu aspir să muncesc în plus pe degeaba.”

„Voi mergeți la supermarket să beneficiați de servicii și de experiențe? Eu mă duc după mâncare.”