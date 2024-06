Șase dintre pacienții de la Crevedia sunt intubați și ventilați mecanic. Alți 14 sunt în stare medie sau ușoară

Un pacient de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” și alți cinci care au fost transferați în străinătate în urma exploziei de la Crevedia sunt intubați și ventilați mecanic, a transmis, luni, Ministerul Sănătații.

Acesta a mai menționat că alți 14 pacienți se află în stare medie sau ușoară, 27 de pacienți au fost externați, iar , conform

Starea de sănătate a pacienților din străinătate

12 pacienți au fost transferați în străinătate, dintre care unul care se afla în Bruxelles are arsuri pe mai mult de 15% din corp și este intubat și ventilat mecanic, stabil hemodinamic și cu evoluția clinică favorabilă. Al doilea pacient din Bruxelles are suprafața corporală arsă de peste 20%, respiră spontan, este stabil hemodinamic, cu evloție clinică favorabilă.

Unul dintre pacienții transferați la Milano este intubat și ventilat mecanic, dar se află în stare critică, având arsuri pe circa 90% din suprafața corpului, pe când al doilea pacient din Milano are arsuri pe 45% din corp este intubat și ventilat mecanic, dar are o evoluție clinică favorabilă.

Două victime transferat în Germania sunt stabile hemodinamic și au asuri pe mai mult de 40% din suprafața corpului. Alții doi din Austria, din Graz, prezintă o patologie chirurgicală complicată din cauza zonelor unde se află leziunile. Un pacient din Viena respiră spontan, dar este stabil și are o stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Ceilalți pacienți din Germania sunt intubați și ventilanți mecanic, . Pacientul din Norvegia este stabil, iar starea lui s-a îmbunătățit.