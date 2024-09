Sectorul 6 organizează în aceste zile cel mai mare seminar european despre protecția copilului, o premieră pentru România

Aproape 150 de reprezentanți ai serviciilor sociale din 22 de state europene s-au reunit la București, luni, pentru a discuta despre protecția copilului, un subiect fierbinte și mereu actual, informează Primăria Sectorului 6 printr-un comunicat de presă.

Sectorul 6 organizează în aceste zile cel mai mare seminar european despre protecția copilului

Evenimentul, care are loc pentru prima dată în România, este organizat de DGASPC Sector 6 și se desfășoară pe parcursul a două zile (30 septembrie – 1 octombrie).

„Seminarul european cu tema «Protecția Copilului – parteneriate în domeniul serviciilor adresate copiilor» are ca scop să adune la aceeași masă specialiști din toată Europa, pentru a face schimb de idei și a veni cu soluții la probleme variate cu care se confruntă copiii. Cum să prevenim abuzurile asupra celor mici, cum să-i menținem în familie și să sprijinim familia aflată în categorie de risc, cum să gestionăm bullingul, consumul de droguri sau cum să consolidăm forța de muncă din domeniul protecției copilului – acestea sunt doar câteva dintre subiectele care se abordează luni și marți, în cele două zile de seminar”, a precizat Primăria Sectorului 6 într-un comunicat de presă.

Desfășurarea unui seminar de acest gen este o premieră pentru România, iar la evenimentul organizat de DGASPC Sector 6 participă 70 de oficiali străini din cadrul European Social Network și alți 70 din țara noastră.

European Social Network este o rețea europeană destinată serviciilor sociale și are 125 de membri din 25 de țări, cuprinzând agenții guvernamentale, departamente de asistență socială și ONG-uri. DGASPC Sector 6 este parte a acestei rețele încă din 2019 și an de an participă la seminarii organizate în Europa, pe diverse teme.

Ce au declarat primarul Ciprian Ciucu și alți oficiali prezenți la eveniment

„Sunt familiar cu acest tip de rețea, care promovează bune practici la nivelul Uniunii Europene. Puterea ei este fantastică pentru că facilitează schimbul de informații și îmbunătățirea permanentă a modului de lucru. Înainte să fiu politician, am lucrat în societatea civilă. Știu cât de grele sunt proiectele sociale, iar impactul trebuie măsurat pe termen lung. Noi, în Sectorul 6, prin DGASPC, îmbunătățim în permanență politicile în domeniu, facem schimb de experiență și ținem cont de standardele europene”, a declarat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, prezent la eveniment.

„Suntem conștienți că asistența socială, ca profesie, nu e un domeniu atât de atractiv, mai ales pentru tineri. Dar avem nevoie de oameni bine pregătiți. Când am devenit parte a rețelei europene, am pus această problemă. Noi, în Sectorul 6, colaborăm bine atât cu primăria, cât și cu societatea civilă, cu ONG-urile, colectăm încontinuu feedback, iar această abordare îmbunătățește calitatea serviciilor sociale”, a subliniat Gabriela Schmutzer, directorul DGASPC Sector 6.

„Concluziile cercetărilor noastre indică o lipsă semnificativă de familii de plasament în multe țări europene – o problemă care necesită rezolvare, astfel încât copiii să poată fi crescuți în comunitate. Ei au nevoie de relații stabile și îngrijire de calitate, în timp ce schimbările frecvente ale familiei de plasament le afectează negativ dezvoltarea. Trebuie să oferim copilului din sistemul de protecție o măsură de plasament familial stabil, în toată Europa, iar pentru aceasta, cooperarea dintre noi este esențială”, a declarat Alfonso Lara-Montero, CEO al European Social Network.

Evenimentul din aceste zile este organizat cu sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, UNICEF România, Banca Mondială România, Salvați Copiii România și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii, a mai precizat Primăria Sectorului 6.