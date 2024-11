Tot mai mulți români plecați la muncă afară se simt alienați, epuizați psihic și în pragul depresiei: „Degeaba faci bani...”

Un mesaj al unui român din diaspora a captat recent atenția și emoțiile conaționalilor de pretutindeni. Într-un clip viral, acesta a vorbit despre sacrificiile pe care le implică munca în străinătate și despre sentimentul profund de înstrăinare.

Prinși între două lumi: Bani mai mulți sau viață alături de cei dragi

Românul a început mesajul prin repostarea unui alt conațional, aflat tot în Anglia, care mărturisea: „Câștig 3500 de lire pe lună, dar nu am o zi în care să zâmbesc. Peste cinci săptămâni părăsesc UK definitiv. Merg acasă la copiii mei, acolo sunt fericit”. Românul a continuat enumerându-și nemulțumirile, citat de :

„Aici și dacă faci bani mulți, tot nu simți că trăiești. Chiar dacă faci 5000-7000 de lire pe lună, să muncești de luni până duminică, asta nu e viață. Degeaba faci banii ăia, nu poți să te bucuri de ei, nu poți pur și simplu. Ești ca un prizonier aici, ești ca la pușcărie. Mai bine mai puțin, dar să fii mai liber, să ai timp pentru tine, pentru familia ta, pentru copiii tăi”.

Acesta a adăugat: „Când vom muri, nici scândura nu o luăm cu noi, nici praful, nimic. Luăm doar amintirile pe care le-am trăit cu cei dragi, cu copiii noștri, cu familia noastră. Nu luăm ce am făcut, ce am băut sau ce am mâncat”.

Sute de din diaspora s-au regăsit în acest mesaj și au reacționat emoționați, comentând despre experiențele similare pe care le trăiesc departe de casă.

Un alt conațional, care a locuit opt ani în Marea Britanie, a subliniat cum presiunile vieții din diaspora i-au afectat chiar sănătatea: „Am locuit 8 ani în UK .. câștigam 4000-5000 de lire pe lună, dar am albit și am uitat să zâmbesc… asta e UK. Acum sunt acasă și nu vreau să mai aud”.