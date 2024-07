Un elev din Alba a făcut contestație după ce a luat nota 9.55 la matematică, la Evaluarea Națională. Ce notă a primit după reevaluare

Ștefan, care a luat nota 9.55 la matematică la Evaluarea Națională, a decis să facă contestație, fiind sigur că merita o notă mai mare. După reevaluare, acesta a primit nota 10. „Am fost sigur că am făcut o lucrare de nota maximă”, a afirmat elevul.

Ștefan este unul din cei doi elevi din Alba care a luat nota 10 la matematică

Ștefan Pascu Popa Eliazar este unul din cei doi elevi din Alba care a obținut nota 10 la matematică la Evaluarea Națională 2024, după afișarea contestațiilor. Adolescentul a absolvit clasa a VIII-a la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din Alba Iulia, potrivit

„A fost un examen de nivel mediu, care necesita multă atenție, iar pregătirea a fost constantă, pe tot parcursul gimnaziului. Rezultatul la limba și literatura română a fost corect, cel estimat, iar la matematică a fost cu mult sub așteptări ele mele, cu siguranță că am făcut de 10. Am depus contestație la matematică, iar rezultatul a fost cel pe care îl așteptam”, a explicat adolescentul.

Acesta a fost sigur pe lucrarea sa

Acesta a obținut inițial nota 9.55, iar la limba română 9.30, potrivit publicației Ziarul Unirea. Fiind sigur pe lucrarea sa, Ștefan a făcut contestație la matematică și a obținut încă 0,45 puncte, adică nota maximă, 10.

„Atât olimpiadele și concursurile școlare, cât și profesorii coordonatori m-au ajutat să am încredere în mine și să ajung la rezultatele dorite. Sunt atras de profilul real al Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan”, a mai spus Ștefan.