Actorul John Amos, cunoscut pentru rolurile sale din „Die Hard 2” sau „Roots” a murit la vârsta de 84 de ani: „Moștenirea sa va trăi în lucrările sale remarcabile”

John Amos, american cunoscut pentru rolurile sale din miniseria „Roots” și „Die Hard 2” a murit la vârsta de 84 de ani.

Care a fost cauza decesului

Actorul a decedat din cauze naturale pe 21 august, însă anunțul a fost făcut abia acum, potrivit unei declarații a publicistei sale Belinda Foster. Amos este cunoscut pentru rolul său James Evans Sr în „Good Times”, care a reprezentat un moment important pentru televiziune, una dintre primele familii cu doi părinți de culoare, conform .

„Acest spectacol a fost cea mai fidelă descriere în realitate a vieții ca o familie afro-americană care trăiește în acele circumstanțe, așa cum ar putea fi”, a declarat Amos pentru revista Time în 2021.

Alte filme în care actorul a jucat sunt „Let’s Do It Again” cu Bill Cosby și Sidney Poitier, „Coming To America” cu Eddie Murphy și „Die Hard 2”.

Actorul a avut un impact important în industrie

Filmul „Good Times” a avut un mare impact și în industria muzicală, deoarece artiști precum Alicia Keys, Rick Ross și Wu-Tang Clan l-au preluat pe Amos sau personajul său în versurile lor.

„Mulți fani îl consideră tatăl lor de la TV”, a spus fiul său, Kelly Christopher Amos, într-un comunicat. „A trăit o viață bună. Moștenirea sa va trăi în lucrările sale remarcabile în televiziune și film ca actor”. „Tatălui meu i-a plăcut să lucreze ca actor de-a lungul întregii sale vieți. A fost tatăl meu, cel mai bun prieten și eroul meu”.

Amos a avut o scurtă carieră de fotbalist profesionist

John Amos s-a născut pe 27 decembrie 1939, în Newark, New Jersey, și era fiul unui mecanic. A fost absolvent al Universității de Stat din Colorado cu o diplomă în sociologie și a jucat în echipa de fotbal a școlii.

Înainte de a continua actoria, s-a mutat la New York și a fost asistent social la Institutul de Justiție Vera, lucrând cu inculpații de la Brooklyn House of Detention. Pentru scurt timp, acesta a avut o carieră de , jucând în diverse ligi minore.