Cel puțin 3 persoane au murit și alte zeci au fost rănite în urma unor tornade, în SUA: „Vom verifica din nou”

Cel puțin 3 persoane au murit și alte zeci au fost rănite în urma unor tornade din zonele rurale ale statelor Ohio și Indiana. Mai multe case au fost distruse, informează .

Șeriful Randall Dodds a declarat că trei decese au fost raportate în comitatul Logan, Ohi, după ce cel puțin o tornadă a făcut ravagii. Rapoartele anterioare despre trei morți în Indiana s-au dovedit a fi false.

O tornadă a fost raportată și în nordul Texasului, iar într-un oraș din Kentucky.

Serviciile de salvare verificau vineri victimele în comunitățile din comitatul Logan Lakeview, Midway și Orchard Island, a declarat Dodds într-o conferință de presă. Căutarea a fost împiedicată de liniile electrice căzute, și distrugeri în masă.

„Vom verifica din nou acele zone”, a spus Dodds.

Crazy tornado footage out of Ohio yesterday.

Several people reportedly died across the midwest from the storms.

Plan accordingly…

— Mrgunsngear (@Mrgunsngear)