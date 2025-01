Coadă specială la o biserică din Madrid. Zeci de animale, printre cei care așteptau să fie stropiți cu apă sfințită

Zeci de animale, printre care câini, pisici, capre și chiar o mini-țestoasă au stat la coadă alături de stăpânii acestora pentru . Totul s-a întâmplat vineri, 17 ianuarie, la o biserică din Madrid, unde animalele au așteptat pentru a fi binecuvântate de un preot catolic în cadrul unui ritual anual, scrie Reuters.

Animalele de companie sunt celebrate în Spania de ziua Sfântului Antonie Starețul, întrucât pustincul egiptean din secolul al III-lea d.Hr este venerat ca un sfânt patron al animalelor.

Spanish pets blessed by priests in the annual ritual of at church in , .

