Croația se luptă cu incendiile de vegetație. Zeci de turiști și rezidenți, transportați în zone sigure (VIDEO)

Croația se luptă cu Sute de pompieri încearcă să oprească flăcările din regiunea Dalmația Centrală, situată pe coasta croată, informează DPA.

este în apropierea localităților Podgora și Tucepi, într-o zonă denumită Riviera Makarska, între Split și Dubrovnik, informează brigada locală de pompieri.

Presa locală a relatat că flăcările au fost oprite la doar 20 de metri de primele locuințe din zonele superioare ale localității Podgora.

Fires erupted on the Dalmatian coast of Croatia, close to the tourist towns of Podgora and Tucepi. Residents were evacuated and no casualties were reported.

