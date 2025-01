Elon Musk, criticat pentru că ar fi făcut salutul nazist la festivitatea de învestire a preşedintelui SUA, Donald Trump

Elon Musk este criticat, în mediul online, că ar fi făcut salutul nazist în timpul festivităţii de învestire a preşedintelui Donald Trump. Însă, o importantă organizaţie de monitorizare a antisemitismului a declarat că pare să fie nimic altceva decât un moment de entuziasm.

Elon Musk a urcat pe scena de la Capital One Arena din Washington în aplauze susţinute, ridicându-şi braţele în sus şi strigând „Yesssss”. „Aceasta nu a fost o victorie obişnuită. Aceasta a fost o răspântie în drumul civilizaţiei umane”, a spus el. „Această victorie chiar conetează. Vă mulţumesc pentru că aţi făcut-o posibilă! Vă mulţumesc”.

Elon Musk’s salute to Trump supporters is going viral as critics on social media compare it to a victory salute used to excite crowds in Nazi Germany 👉

— POLITICO (@politico)