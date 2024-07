FBI a anunțat pasagerii unui avion Alaska Airlines că ar putea fi victimele unei infracțiuni

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) i-a anunțat pe pasagerii dintr-un avion Boeing 737 MAX 9 al companiei aeriene Alaska Airlines, care a suferit o urgență în aer pe 5 ianuarie, după ce , că ar putea să fi fost victimele unei infracțiuni, informează .

Scrisorile care datează de marți, 19 martie, susțin că FBI i-a identificat pe pasageri „ca posibile victime ale unei infracțiuni. Acest caz este în prezent investigat de FBI. O anchetă penală poate fi un demers de lungă durată și, din mai multe motive, nu vă putem informa în acest moment despre evoluția acesteia”.

Scrisorile, care reprezintă o etapă procedurală în unele anchete penale ale Departamentului de Justiție, sunt un semn că ancheta sa privind urgența MAX 9 avansează.

De asemenea, scrisorile au fost raportate anterior de Seattle Times.

Un purtător de cuvânt al FBI din Seattle a refuzat să comenteze, invocând ca motiv politica Departamentului de Justiție, potrivit căreia acesta „nu confirmă sau infirmă existența unei investigații”.

Este vorba despre un incident care a avut loc pe 5 ianuarie 2024, când o fereastră a unei aeronave Boeing 737 al companiei Alaska Airlines a explodat în timpul zborului la o altitudine de aproape 5.000 de metri.

