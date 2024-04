Explozie în timpul unui zbor. Un copil, la un pas de a fi aspirat prin gaura formată în fuzelaj

Coșmar la bordul unui avion Boeing 737 al companiei Alaska Airlines. O fereastra a aeronavei a explodat în timpul zborului, vineri, la o altitudine de aproape de 5,000 de metri, potrivit

În urma depresurizării, un copil aflat lângă fereastra a fost la un pas să fie aspirat afară din avion.

Un pasager a reușit să filmeze cât de afectată a fost aeronava. În imagini se vede o gaură în fuzelajul din partea laterală a avionului, lângă scaunele pasagerilor, prin care se putea vedea lumina orașului Portland.

Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air.

Imagine the horror of passengers sitting in a flying airplane with an open door.

— 𝕾𝖎𝖓𝖌𝖍 𝕾𝖆𝖍𝖆𝖇 सिंह साहब✨ (@ideasingh)