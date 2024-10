Maia Sandu a votat la alegerile din Republica Moldova. „Moldovenii trebuie să îşi determine soarta, nu alţii, nu banii murdari, nu minciunile”

candidatul din partea Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), a votat, duminică, la alegerile prezidențiale și la referendumul din Republica Moldova.

Maia Sandu îndeamnă moldovenii să voteze la ambele scrutine

spus că este încrezătoare în înțelepciunea moldovenilor și că votul oamenilor va ajuta la păstrarea păcii și la stabilizarea în Republica Moldova, conform

În plus, ea le-a recomandat cetățenilor să voteze la ambele scrutine pentru că votul de la referendum „ne va dicta soarta pentru multe decenii înainte” și sfătuiește și moldovenii din diaspora să meargă să voteze.

„Eu am votat anume pentru că moldovenii trebuie să îşi determine soarta, nu alţii, nu banii murdari, nu minciunile, ci voinţa poporului. Eu am votat pentru ca Moldova să se dezvolte în pace şi libertate, să îşi construiască viitorul pe care îl merită. Eu am încredere în înţelepciunea moldovenilor”, a spus Maia Sandu.

Moldovenii își aleg astăzi președintele care va conduce în următorii patru ani, dar și soarta țării privind aderarea la Uniunea Europeană prin referendumul de modificare a Constituției.

Cei 11 candidați la prezidențiale sunt: Alexandr Stoianoglo, Maia Sandu, Renato Usatîi, Vasile Tarlev, Irina Vlah, Ion Chicu, Andrei Năstase, Octavian Țîcu, Victoria Furtună, Tudor Ulianovschi și Natalia Morari.