Mark Zuckerberg vrea mai multă „energie masculină” în companii și renunță la politicile de diversitate

După limitarea moderării de conținut, fondatorul Meta a explicat într-un interviu în podcast-ul lui Joe Rogan, susținător al lui Donald Trump, de ce pune capăt politicilor interne de incluziune, relatează .

Mark Zuckerberg vrea mai multă „energie masculină”

„Energia masculină consider că e bună. Și în mod evident societatea are o mulțime, dar cultura corporativă cred că într-adevăr încearcă să scape de ea. Toate aceste forme de energie sunt bune și cred că să ai o cultură care celebrează agresiunea un pic mai mult are propriile sale avantaje care sunt cu adevărat pozitive”, a declarat fondatorul Meta într-un interviu pentru Joe Rogan.

Zuckerberg a vorbit și despre modul în care a evoluat după ce s-a „implicat în arte marțiale, care consider că sunt o cultură mult mai masculină”.

A anunțat că renunță la politicile de diversitate

Șeful Facebook, Instagram și WhatsApp a decis să pună capăt politicilor interne de diversitate în ceea ce privește resursele umane.

„Termenul DEI (diversitate, echitate și incluziune – n.r.) a devenit uzat, în parte pentru că este înțeles de unii drept o cutumă ce sugerează tratament preferențial pentru unii în detrimentul altora”, a explicat Zuckerberg într-un memo intern ce a fost publicat de New York Times și Axios.