O boală misterioasă se răspândește în Rusia. Cozi cu zeci de ambulanțe la spitalele de boli infecțioase din țară (VIDEO)

Presa locală din Moscova a început să relateze despre o misterioasă epidemie care ar fi izbucnit acolo. Zeci de ambulanțe stau la cozi pentru a lăsa bolnavii în spitalele de boli infecțioase din capitala Rusiei, dar situația se repetă și în alte orașe. Pacienții ar avea o formă de pneumonie. Autoritățile ruse au negat că ar fi vreo problemă.

Informațiile apar în contextul în care întâi China, țară din care a izbucnit pandemia de coronavirus, a început să se confrunte cu mai ales în rândul copiilor. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut Beijingului Situația a adus aminte de izbucnirea pandemiei de COVID, sporind

Media locală, citată de presa internațională, a relatat că zeci de ambulanțe așteaptă la cozi mari să lase pacienți cu pneumonie la spitalele de boli infecțioase din Moscova.

„La spitalul nr. 1 s-au adunat circa 30 de ambulanțe, iar la spitalul nr. 2 mai mult de zece ambulanțe”, se arată într-o postare pe rețeaua X (ex-Twitter).

Meanwhile in Moscow, Russia ❗

Tonight a queue of ambulances lined up outside Infectious Diseases Hospitals No. 1 and No. 2. According to russian media Baza, the majority of those hospitalized are with pneumonia. About 30 ambulances gathered at the 1st hospital, more than ten…

— LX (@LXSummer1)