O rusoaică din Sankt Petersburg a fost reținută pentru că a ascultat la radio „o poveste despre crimele armatei ruse în Ucraina”

O a fost reținută după ce a ascultat la radio despre crimele comise de armata rusă în Ucraina. Pentru reținerea acesteia, polițiștii au să intre pe ușa de la balconul apartamentului.

Hanna Liubakova, o jurnalistă originară din Belarus a notat pe Twitter că localinica a pornit radioul pe 9 mai și asculta „o poveste despre crimele armatei ruse din Ucraina și o melodie a lui Vladimir Visotsk”, potrivit

În videoclipul postat pe Twitter de către jurnalista din Belarus se poate observa cum polițiștii încearcă să intre în apartament .

„Vecinii o puteau auzi. Poliția a sosit și a reținut o femeie”, adaugă jurnalista.

On 9 May in Saint Petersburg, a local resident turned on the audio with a story about the crimes of the Russian military in Ukraine and a song by Vladimir Vysotsky. Neighbours could hear it. Police arrived and detained a woman. Watch how they tried to get to her apartment

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova)