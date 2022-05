Rusia nu a reușit să înțeleagă importanța puterii aeriene: Motivul trecut cu vederea pentru care invazia Rusiei se destramă

Puterea aeriană ar fi trebuit să fie față de Ucraina. Totodată, cu aproape 4.000 de avioane de luptă și cu o experiență vastă în bombardarea țintelor în Siria, Georgia și Cecenia, era de așteptat ca forțele aeriene ruse să joace un rol fundamental în războiul din Ucraina.

Dar, după mai bine de două luni de război, forțele aeriene a liderului de la Kremlin încă se , informează .

Eșecul forțelor aeriene rusești este poate cea mai importantă, dar mai puțin discutată poveste a conflictului militar de până acum. Forțele ucrainene au dovedit că și s-au adaptat pe măsură ce luptele au avansat.

Dar oricare dintre părțile implicate în acest război ar putea încă să obțină supremația aeriană și să schimbe fundamental cursul conflictului.

One of the downed pilots shot himself, apparently believing that he would be mocked.

We do not understand what is in their heads, but now it is definitely not brains anymore.

— Euromaidan PR (@EuromaidanPR)