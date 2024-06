Prezentator TV dat dispărut în timp ce era în vacanță în Grecia. Elicoptere și drone au pornit în căutarea lui

Prezentatorul TV Michael Mosley a fost dat dispărut în timp ce era în și a plecat singur la plimbare pe insula Symi, iar misiunea de căutare a început.

A plecat singur la plimbare

Jurnalistul și-a lăsat soția pe plajă și a plecat singur la plimbare Telefonul jurnalistului a fost găsit în locul în care stătea cu soția sa, conform

El a fost văzut ultima dată miercuri, la ora locală 13.30, atunci când se plimba între plaja Agios Nikolaos și satul Pedi. Soția sa a fost cea care i-a sesizat lipsa și a alertat autoritățile.

Pompierii, paza de coastă, poliția și pompierii au început căutările pe insula care se află în apropiere de Turcia. La misiune participă și câini polițiști, un elicopter și drone în zonele greu accesibile.

Jurnalistul ar fi fost văzut într-o zonă periculoasă

O femeie a văzut bărbatul în zona Pedi din insula Symi, iar viceprimarul insulei Ilias Chaskas a transmis că acea zonă este considerate periculoasă. Pompierii spun că nu este posibil ca jurnalistul să se afle încă în acel loc. Viceprimarul crede că bărbatul ar fi ales altă rută și că ar fi posibil să fi căzut în mare.

Prezentatorul TV este cunoscut pentrru programele BBC Trust Me, I’m A Doctor și aparițiile la The One Show de la BBC și This Morning de la ITV.