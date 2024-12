Abia acum s-a aflat adevărul! Care este, de fapt, numele real al lui Adrian Minune: „Nimic nu e întâmplător”

Adi Minune se numără, fără îndoială, printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară. De curând, , Karmen Simionescu, a dezvăluit mai multe detalii despre familia ei.

Care este numele real al lui Adrian Minune

După atâția ani de carieră, abia acum s-a aflat care este numele real al lui Adrian Copilul Minune. Invitată în cadrul podcastului „Acasă La Măruță”, Karmen Simionescu a dat cărțile pe față.

„În fața lui Dumnezeu mă cheamă Carmen. Și tata are un nume. Șoc! Îl cheamă George. Da (n. red. vorbesc serios)! George Simionescu”, a declarat aceasta, notează .

Mai mult decât atât, artista, care este căsătorită cu Bogdan Căplescu și , a mai precizat că există o legătură între tatăl și soțul său. Se pare că amândoi au aproape același nume, iar vedete nu crede că acest lucru se datorează unei simple coincidențe.

„Și ca să vezi că nimic nu e întâmplător. Pe soțul meu îl cheamă Gheorghe, mă rog, George. Și pe soțul meu îl cheamă și Adrian. Deci, toate au un sens în viața asta. Dacă tot suntem la subiectul ăsta. Mama, tata și soțul meu… toți trei au aceeași zodie, balanță”, a mai spus fiica manelistului.

Cum s-au cunoscut Karmen Simionescu și Bogdan Căplescu

Între cei doi , deoarece au fost prieteni înainte să devină soț și soție. Aceștia s-au cunoscut în cadrul mai multor ieșiri cu un grup de prieteni, iar ulterior lucrurile s-au îndreptat către formarea unei relații.

Au făcut cununia civilă în anul 2019, însă cea religioasă și petrecerea se lasă așteptate.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Noi ne-am cunoscut prin prieteni. Ne știam, eram OK fiecare cu prezența celuilalt. La un moment dat, după mai multe ieșiri în grupul de prieteni, am fost în club, acolo m-a bătut pe umăr și mi-a zis: „O să fii nevasta mea și o să avem un copil. Eu, în mintea mea, am zis: „Hai, măi! Bine….” La câteva luni, ne-am cuplat și a venit și Sofia”, a spus Karmen Simionescu, potrivit .