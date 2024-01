Au fost prieteni înainte să devină soț și soție. Cum s-au cunoscut, de fapt, Karmen Simionescu și Bogdan Căplescu: „Nu a fost dragoste la prima vedere”

Karmen Simionescu, , se numără printre cele mai apreciate cântărețe de la noi. Fanii o apreciază pentru vocea inconfundabilă, dar și pentru sinceritatea de care dă dovadă. Împreună cu Bogdan Căplescu formează un cuplu din anul 2018 și au împreună o fetiță pe nume Sofia.

De curând, artista a vorbit despre cum s-a cunoscut cu partenerul său de viață, dar și despre planul de a extinde familia.

Karmen și Bogdan au fost prieteni înainte să devină soț și soție

Se pare că între cei doi nu a fost dragoste la prima vedere, deoarece au fost prieteni înainte să devină soț și soție. Aceștia s-au cunoscut în cadrul mai multor ieșiri cu un grup de prieteni,, iar ulterior lucrurile s-au îndreptat către formarea unei relații. Au făcut cununia civilă în anul 2019, însă cea religioasă și petrecerea se lasă așteptate.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Noi ne-am cunoscut prin prieteni. Ne știam, eram OK fiecare cu prezența celuilalt. La un moment dat, după mai multe ieșiri în grupul de prieteni, am fost în club, acolo m-a bătut pe umăr și mi-a zis: „O să fii nevasta mea și o să avem un copil. Eu, în mintea mea, am zis: „Hai, măi! Bine….” La câteva luni, ne-am cuplat și a venit și Sofia”, a spus Karmen Simionescu, potrivit .

De asemenea, artista a vorbit despre posibilitatea de a deveni din nou mamă. Cu toate că fiica ei își dorește o surioară, în prezent, Karmen susține că nu este momentul potrivit pentru un alt bebeluș.

„Inclusiv Sofia mi-a spus că își dorește să îi fac o fetiță ca să aibă și ea cu cine să se joace. Da, îmi mai doresc un copil, dar încă nu mă simt pregătită. Vreau ca Sofia să mai crească puțin, ca să mă pot înțelege cu ea absolut perfect. Nu spun că nu-mi doresc, dacă se va întâmpla, foarte bine”, a mai spus cântăreața.