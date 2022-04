Actorul Kenneth Tsang a murit la vârsta de 87 de ani. Trupul acestuia a fost găsit într-o cameră de hotel, unde se afla în carantină

Kenneth Tsang, celebru pentru rolurile din „James Bond” sau „Rush Hour”, a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Hong, unde se afla în carantină, a informat presa locală. În vârstă de 87 de ani, actorul a fost descoperit de personalul hotelului Kowloon, la două zile de la întoarcerea sa din Singapore.

Poliția locală a transmis că a fost informată că un „cadavru” a fost găsit de personalul hotelului în jurul orei prânzului. Tsang a fost testat negativ pentru Covid-19 la începutul săptămânii, însă cauza morții nu a fost încă stabilită, potrivit

Kenneth Tsang a fost găsit mort într-o cameră de hotel

Vedeta a apărut în mai multe filme de succes de la Hollywood, inclusiv filmul „James Bond Die: Another Day” (2002) și „Rush Hour 2” (2001). Tsang a fost un nume cunoscut datorită unei cariere care a durat șase decenii.

În 2015, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar la cea de-a 34-a ediție a premiilor de film din Hong Kong pentru rolul său în Overheard 3, un thriller polițist din Hong Kong-chinez.

Cariera sa de actor a început în 1960, iar multe dintre cele mai memorabile roluri ale sale au venit în perioada de aur a cinematografiei din Hong Kong din anii 1980 și 1990, cu filme precum The Killer, Supercop, Peking Opera Blues și Once A Thief.

Tsang a fost, de asemenea, unul dintre puținii actori din Hong Kong din acea epocă care a intrat la Hollywood cu roluri secundare, mai ales răufăcători, în filme precum „The Replacement Killers”, „Die Another Day”, „Anna The King” and „Memoirs of A Geisha”.

Tsang a călătorit în Malaezia și se afla în carantină

Într-unul dintre ultimele sale interviuri, Tsang a spus că a încheiat o călătorie de două săptămâni în Malaezia și că a zburat înapoi în Hong Kong prin Singapore.

„Voi sta în carantină dacă trebuie”, a spus Tsang.

Hong Kong a respectat o strategie strictă zero-Covid, care a ținut granițele în mare parte închise pe tot parcursul pandemiei, cu carantină obligatorie în hoteluri desemnate pentru rezidenții care se întorc. O mare parte a anului trecut, oamenii au fost nevoiți să stea 21 de zile în carantină, însă, recent, aceasta a fost redusă la șapte zile.