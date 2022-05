Adda: Ce gest al fiului său Alexandru a lăsat-o fără cuvinte

Adda s-a căsătorit în 2016 cu Cătălin Rizea și tot în acel an, s-a născut Alexandru, băiatul care nu încetează să-și surprindă mama. Cea mai recentă întâmplare este legată de telefonul artistei, gest care .

Fiind o mamă dedicată, Adda și-a construit o relație minunată cu fiul ei, devenind foarte atașați unul de altul. Copilul este unul isteț, de aceea are momente când face pozne.

Acum puțin timp, vedeta a povestit fanilor ce a mai făcut fiul său. El a luat telefonul mamei și a început să se filmeze. În cele din urmă, clipul a ajuns pe rețelele de socializare.

Reacția cântăreței la gestul fiului său

Alexandru , care este foarte activă pe rețelele de socializare. Micuțul a profitat de clipa când aceasta era ocupată și a postat pe TikTok. Artista a descoperit filmarea abia după ce l-a văzut repostat.

„Trebuie neapărat să imi schimb parola. Mi-a luat telefonul acum ceva timp si a postat un video pe tiktok. (…) Ok. Aveam si un joc și am ajuns la nivelul 700 și ceva. (…) Când m-a rugat să-i dau telefonul pentru a vorbi cu tati (…) acum am observat ce a mai făcut pe lânga asta. Să înțelegeți, eu nu stiu cum se foloseste tiktok ul asta, eu ma fost ultima care și-a făcut conturile de Instagram, Facebook, orice și el… (…)”, a povestit Adda în mediul online.

Adda doarme cu fiul ei: „Vreau să-l știu liniștit”

Cei doi dorm în același pat, iar pentru asta există un motiv îndreptățit. Nu este un subiect despre care artista să nu vorbească pe contul din mediul online.

„Woow, are 5 ani și încă dormi cu el?! Da! Pentru că își dorește asta. Și eu îmi doresc. Pentru că vrea să se simtă în siguranță și eu vreau să-l știu liniștit. Pentru că e puiul meu și încă mă trezesc să îl învelesc. Îl verific dacă respiră bine, dacă are nasul înfundat sau dacă doarme într-o poziție ciudată. Da! Mă trezesc anchilozată. Îmi servește coate, picioare, dar nu aș schimba asta cu nici un somn de 5 stele. Acum câteva minute l-am învelit și l-am sarutat pe cap. S-a trezit și s-a întors spre mine. M-a luat în brațe, mi-a zâmbit și mi-a spus te iubesc, mami!’, apoi a oftat și a adormit la loc. Ora 02:35”, a scris Adda pe Instagram.