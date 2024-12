Fanii Andreeei Bălan au observat un mic detaliu. Artista nu poartă inelul de logodnă pe care l-a primit de la Victor Cornea. Care e, de fapt, motivul

a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, , pe 3 decembrie.

Momentul pe care nu îl vor uita niciodată s-a petrecut în timpul unui zbor către Laponia.

Atunci Victor, partenerul ei de mai bine de un an, i-a adresat marea întrebare. Răspunsul vedetei a fost un entuziast „DA”.

„Am fost copleșită de emoții. Este cel mai frumos gest pe care l-am trăit vreodată”, a mărturisit Andreea.

Însă, zilele au trecut, iar fanii Andreeei Bălan au observat un mic detaliu. În imaginile publicate după marele eveniment, chiar și la câteva zile de la cererea în căsătorie, ea nu poartă inelul de logodnă.

Motivul pentru care Andreea Bălan nu poartă inelul de logodnă

Iată că artista a lămurit problema.

Victor Cornea a ales un inel pentru Andreea, însă a întâmpinat o mică provocare. Degetele cântăreței sunt foarte subțiri, iar mărimea inelului nu e chiar cea potrivită. Cântăreața a mărturisit că, acum, bijuteria se află la modificat, pentru a-l ajusta pe mărimea degetului său.

„Eu am degetele foarte mici și acum este la strâmtat. Acesta este inelul oferit de mama mea și o să-l înlocuiesc, o să vină în curând inelul pe măsura potrivită. Foarte greu, de-a lungul anilor, am găsit inele potrivite pentru mine, pentru că am mânuțe de copil”, a explicat artista într-un interviu pentru .

“Victor este tot ce mi-am dorit vreodată”

De asemenea, Andreea a subliniat și faptu că gestul lui Victor contează mai mult decât orice obiect material.

„Inelul este simbolul unei promisiuni, dar ceea ce contează cu adevărat sunt sentimentele care stau în spatele acestui gest. Victor este tot ce mi-am dorit vreodată”, a mai spus Andreea, potrivit .