Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre căsătoria cu Șteblea Virgil pe rețelele de socializare: „Nu am primit un manual de instrucțiuni pentru asta”

Adelina Pestrițu este, fără îndoială, una dintre cele mai influente și îndrăgite persoane publice din România. Cu o prezență puternică în mediul online, ea atrage milioane de urmăritori, care o susțin și o urmăresc cu interes în fiecare moment. Cariera ei este una remarcabilă, iar parcursul său este cu adevărat demn de admirat.

Adelina Pestrițu, mărturisiri emoționante pe rețelele de socializare

Cu siguranță, cea mai impresionantă realizare a influenceriței este frumoasa sa familie. Ea și Virgil Șteblea împărtășesc o poveste de dragoste care durează de șapte ani, iar acum patru ani au decis să-și unească destinele prin căsătorie. Mai mult decât atât, din iubirea lor s-a născut un dar neprețuit, fiica lor, Zeny.

Astăzi este o zi de mare sărbătoare pentru , Virgil Șteblea, întrucât aniversează patru ani de la momentul în care au spus „DA!” în fața lui Dumnezeu, marcând un moment extrem de important în viața lor. Cu această ocazie specială, bruneta a ales să împărtășească o postare emoționantă pe pagina sa de Instagram, aducând aminte de ziua în care au avut parte de unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața lor – căsătoria.

La fel, influencerița a împărtășit cu urmăritorii săi o serie de imagini de la fericitul eveniment, emanând o strălucire a fericirii. Se pare că relația lor rămâne la fel de specială, deoarece cei doi sunt din ce în ce mai îndrăgostiți pe măsură ce timpul trece și își găsesc mereu oportunități de a demonstra cât de profund se iubesc, scrie .

Sărbătoresc 7 ani de relație și 4 ani de căsătorie

că relația sa cu Virgil Șteblea a depășit așteptările, întrucât ei nu au avut un „manual de instrucțiuni”. Cu toate acestea, au reușit să se susțină reciproc în clipele de bucurie, dar și în cele mai dificile momente, învățând să aprecieze toate lucrurile pe care viața le-a adus în calea lor.

„20.07.2019

Aproape 7 ani de relație, dar astăzi 4 de când am spus DA în fata lui Dumnezeu. Nu am primit un manual de instrucțiuni pentru asta, dar am învățat în toți acești ani că iubirea e ghidul care îți arată întotdeauna drumul cel bun. Nu e vorba despre cum să trăiești în perfecțiune. Nimeni nu va reuși asta vreodata.

E despre lucruri simple care devin neprețuite. Emoții care te fac să te simți apreciat și suficient. E despre bucuria de a te trezi zi de zi lângă cei dragi știind că atunci când ai mai mare nevoie, ei sunt acolo și te iubesc necondiționat. E despre familie! Atât! Șteblea Virgil, știi tu ce simt pentru tine, n-ai nevoie de declarații siropoase pe net!”, a scris Adelina Pestrițu pe contul său de Instagram, alături de un videoclip emoționant din ziua nunții.