Adevărata relație dintre Ramona Gabor și Irinel Columbeanu atunci când erau cumnați. „N-am avut nici măcar o conversație, nici măcar de 15 minute”

a venit în vizită câteva săptămâni în România, timp în care a povestit în cadrul podcastului lui Teo Trandafir despre relația inexistentă dintre ea și Irinel Columbeanu, pe vremea când au fost cumnați.

Monica și Irinel au fost căsătoriți timp de cinci ani

Căsătoria dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor a durat din 2006 până în 2011, iar după divorț, fostul model s-a stabilit în America, iar sora ei mai mică, Ramona, a început o viață nouă în Dubai. Ramona a reușit în Dubai să își dezvolte o afacere prin care își permite să trăiască în lux, potrivit

Deși mulți au crezut că fostul cumnat a ajutat-o pentru a avea succes, sora Monicăi spune că nu a fost niciodată apropiată de Irinel Columbeanu. Tocmai de aceea nu l-a vizitat în ultimii ani și a preferat să-și clădească o afacere prin forțe proprii, departe de România.

„Acum l-am văzut pentru că este Irina aici. În schimb, eu nu am avut neapărat o legătură apropiată cu el. A fost cumnatul meu și toată lumea spune și se întâmplă de multe ori în comentarii să vezi: ‘dacă nu era el, tu nu existai sau, mă rog, nu știa nimeni de tine’. Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv.

Să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva. Este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața, pentru că este tatăl Irinei. Dar nu pot să zic că am avut niciodată o relație, n-am avut nici măcar o conversație. (…) Nici măcar de 15 minute, să vorbim. Nimic. Am ieșit la mese, dar nu am avut o relație apropiată’, a declarat Ramona Gabor, în podcastul Gând la gând cu Teo.

De ce a venit Ramona Gabor în România

spune că vine în fiecare an în România, iar ultima ei vizită, timp de trei săptămâni, i-a dedicat-o nepoatei sale.

„Am venit în România, în primul rând, pentru că nepoata mea a ajuns și ea, după șase ani, pe meleagurile noastre și am vrut să petrec timp cu ea. Ca fetele, dar și în familie, pentru că, de fapt, a fost în Bacău până acum’, a mai spus aceasta în cadrul aceluiași podcast.