Adevărul despre căsnicia lui What’s Up. Motivul pentru care s-a căsătorit, în secret, cu actuala lui soție, Micky: „Am o fetiță, tare frumușică”

What’s Up este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România, iar recent a dezvăluit motivul pentru care s-a căsătorit în secret cu actuala lui soție, Micky. , însă artistul a ținut, pentru ceva vreme, secretă relația lui și căsătoria cu Micky.

De ce s-a căsătorit What’s Up în secret cu actuala lui soție, Micky

Nu de mult, în cadrul unui interviu, What’s Up a vorbit despre decizia lui de a se căsători în secret cu actuala lui parteneră. Pentru că a simțit că e mai bine pentru a nu se afișa public și a ține relația departe de ochii presei, artistul a ținut secretă relația, până când a decis să le dezvăluie fanilor săi că da, este împreună cu cineva.

„În acești doi ani am ținut relația ascunsă de ochii publicului, pentru că mi-am dorit să văd cum e între noi înainte să mă prezint, uitați: am o relație, lucrez la viață! Și am ținut ascunsă această relație și după doi ani au început paparazzii să apară din stânga, din dreapta și am fost nevoit să anunț într-o zi că da, este oficială relația. Și așa am considerat eu să o anunț, printr-o glumă frumoasă: eu am o fetiță, tare frumușică! Te pup Adrian Minune!

Am postat pe instagram piesa asta și lumea a crezut că pur și simplu chiar am fetiță. Dar fetița mea este de față, are 23 de ani, urmează să lanseze primul album și urmează probabil să-mi facă și prima fetiță sau băiat, cum vrea Dumnezeu, noi lucrăm”, a mărturisit What’s Up pentru .

Motivul pentru care artistul nu va putea să aibă niciodată permis de conducere

What’s Up a ajuns în atenția publicului în special pentru hitul „Taxi, du-mă unde vrei”, iar în urmă cu ceva vremea a dezvăluit că melodia este la fel ca realitatea sa, pentru că, , nu poate să conducă.

„Atât timp cât Dumnezeu m-a lăsat așa, încerc să nu mă pun contra și să schimb părerea Domnului, el știe mai bine de ce m-a lăsat fără un ochi. Sunt un om foarte agitat și decât să fac vreo belea cu mașina pe stradă mai bine stau cuminte”, a dezvăluit artistul în urmă cu ceva timp.