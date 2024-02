Adrian Titieni, dezvăluiri despre despărțirea de ultima soție, Adriana: „Am fost incompatibili, cred că și din cauza diferenței de vârstă dintre noi”

Actorul și Adriana Irimescu au divorţat în anul 2017, după un mariaj de 23 de ani. Acum, la 7 ani după divorț, actorul a dezvăluit cine a luat această hotărâre și care au fost motivele din spatele ei.

Adrian Titieni, dezvăluiri despre despărțirea de ultima soție

Ulterior, în 2019, Alexandru Papadopol a părăsit-o pe actrița , iar la puțin timp după aceea, actorul avea să fie surprins sărutându-se pe stradă cu Adriana Irimescu, cea de-a doua soție a lui Adrian Titieni.

S-a spus atunci în presă că cei doi actori ar fi format un cuplu de aproape un an de zile. Actorul Adrian Titieni a dezvăluit, însă, că el a fost cel care a băgat divorț de Adriana Irimescu încă din 2017, înainte de relația fostei sale soții cu Alexandru Papadopol, scrie .

„Cu Adriana, a doua soție, am fost incompatibili, cred că și din cauza diferenței de vârstă dintre noi, de 13 ani. Eu aveam 36 de ani atunci când m-am căsătorit a doua oară, ea avea 23 de ani. Au fost și ani frumoși.

Nu a fost simplu să ne despărțim după 23 de ani de rutină zilnică. Am fost doi părinți, cu doi copii, a fost o fracturare în relație. Da, este adevărat, traversezi momente de depresie, dar trebuie să facem față provocărilor.

Până la urmă, trebuie să respecți decizia omului. E irelevant cine a cerut divorțul, dar, până la urmă, în numele adevărului eu nu ea….

În momentul acela, faci ceea ce simți. Nici nu știu cum s-a răsfrânt asupra copiilor, care erau oarecum maturi atunci. Cert e că momentul acela avea nevoie de o ieșire și ieșirea a fost asta.

Copiii au rămas cu mine după divorț, chiar dacă erau măricei, 18-19 ani. Ne-am descurcat! Divorțul a fost la notar și copiii și-au dorit să rămână cu mine din prima”, a povestit Adrian Titieni, la Metropola Tv.

Actorul a fost în depresie după divorțul de prima soție

Totodată, actorul a vorbit și despre prima sa soție.

„În viața personală nu s-au aliniat lucrurile așa de bine pe cât mi-aș fi dorit. E nevoie de multă înțelegere în relația cu un actor, care nu are sâmbete, duminici, are deplasări. Nu am reușit să găsesc un tip de parteneriat care să accepte această idee fără să apară certuri, frustrări.

Prima soție a fost geolog și a plecat după 1990 să-și dea doctoratul în Germania. Nu am vrut să plec, am văzut Germania și nu era ce am visat. În aceea perioadă, credeam cu toții că o să întoarcem lumea pe dos. Ea a vrut să rămân și eu în Germania, eu am decis să mă întorc în țară.

Când m-am despărțit de prima soție, atunci când ea a rămas în Germania eu doream să-și găsească pe cineva. Și-a găsit la puțin timp și am traversat, culmea, o perioadă de depresie”, a mărturisit Adrian Titieni.