Albano despre Romina Power, după ce s-a spus că formează din nou un cuplu: viața ne-a adus aici, unde suntem acum

Al Bano și Romina Power au susținut două concerte în România, în luna noiembrie, succesul lor fiind unul răsunător, combinația perfectă de cântec italian, energie la orice vârstă și nostalgie.

Marius Vizer și Cristi Borcea i-au organizat o petrecere tradițională

Al Bano a stat două zile în București și într-un interviu pentru spune că, în timpul petrecut la noi, a avut ocazia să simtă cultura românească: „Am observat, am simțit, am experimentat.

Marius Vizer și Cristi Borcea mi-au organizat o petrecere tradițională, la care am avut ocazia să simt cultura românească, deopotrivă pe cea nouă și pe cea veche, până în străfundul ei, în cele mai mici detalii. Și am fost foarte impresionat de măreția și bogăția culturii voastre.”

Despre relația cu fosta sa parteneră de viață, actuală (încă) parteneră de scenă, Romina Power, spune că sunt legați de o prietenie foarte strânsă și frumoasă.

Contrar zvonurilor apărute inclusiv în presa din Italia că ar forma din nou un cuplu, Al Bano spune: „Formăm un cuplu pe scenă, de cântăreți. Deci suntem împreună pe plan profesional. În plan particular, fiecare are viața lui, are alt partener. Viața noastră s-a schimbat și ne-a adus aici, unde suntem acum.”